Москва, 22 марта, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Более трети граждан РФ (38%) уверены, что история России начинается «с незапамятных времен, испокон веков». Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Василий Перов. Крещение Руси. 1880

По сравнению с результатами прошлых опросов, выросла значимость Киевской Руси как ключевого момента в образовании страны: с 19% в 2003 году до 26% в 2017 года.

Каждый десятый респондент (12%) считает, что история страны начинается с Крещения Руси.

По мнению 7% опрошенных, история России начинается с образования русских княжеств, а для 3% она началась лишь в XX веке с Октябрьской революции 1917 года.

Список исторических событий, вызывающих повышенный интерес у населения России, по-прежнему возглавляет Великая Отечественная война (38%).

Также жители России считают значимыми событиями: петровскую эпоху, XVIII век — 31%, историю Древней Руси (VIII—XVII вв.) — 28%, «Серебряный век» (конец XIX — начало XX века) — 18%, 1970−80-е годы, брежневскую эпоху —17%, XIX век —14% и революцию 1917 г., становление Советского государства — 13%.

Ничто в российском прошлом не интересует 15% опрошенных.

Опрос проведен 2—6 марта 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.