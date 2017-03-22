Санкт-Петербург, 22 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Петербургский парламент придумал «регулятор ярмарок», чтобы упорядочить их проведение. Соответствующий законопроект городское Законодательное собрание приняло в среду, 22 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ярмарка на Масленицу в Петербурге

Регулятор должен будет проводить среди предпринимателей конкурсы на организацию ярмарок выходного дня и региональных ярмарок Петербурга, вести их реестр, утверждать годовой план, выдавать разрешения на использование земель под ярмарки.

Согласно законопроекту, оператора ярмарки будут выбирать по конкурсу. При этом порядок распределения земельных участков будет регламентировать Смольный.

План городских ярмарок на года будет утверждаться не позднее декабря предшествующего года, с ним можно будет ознакомиться в интернете на сайте регулятора. Таким образом, любой желающий сможет заранее запланировать свое участие в ярмарке.

Как считают авторы проекта, это позволит усовершенствовать механизм организации такой деятельности, будет учитывать интересы предпринимателей, а также сформирует на улицах Петербурга «свою социокультурную среду, которая увеличит привлекательность и комфортность» города как для жителей, так и для туристов.

Добавим, в 2016 году в Петербурге провели 807 ярмарок: из них 57 было организовано юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а 750 — органами власти.