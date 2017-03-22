Таллин, 22 марта, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Отвечающая за координацию внешней политики Эстонии с парламентом страны комиссия по иностранным делам выразила негативную позицию по поводу официальных визитов парламентариев и чиновников в Россию. Об этом ИА REGNUM сегодня, 22 марта, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на председателя комиссии, члена Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсона. Данная тема возникла в связи с тем, что члены сразу двух парламентских комиссий (финансовой и экономической) выразили желание присоединиться к делегации бизнесменов для участия в крупнейшей транспортной и логистической выставке в Восточной Европе и России TransRussia в апреле нынешнего года.

Флаг Эстонии

По словам Михкельсона, комиссия приняла рекомендацию парламентариям избегать официального характера своих поездок в Россию, чтобы не поставить под сомнение введенные против РФ санкции. «Внешняя политика Эстонии в отношение России остается неизменной и согласуется с единой позицией Европейского Союза: ключевым условием является прекращение российской агрессии на Украине и безусловное выполнение Минских соглашений», — заявил он (напомним, что Россия не является стороной Минских соглашений — прим. ИА REGNUM ).

Михкельсон добавил, что Эстония выражает эту позицию на всех заседаниях руководства Европейского Союза, настаивая на сохранении режима санкций. Политик напомнил, что международное сотрудничество на парламентском уровне с Россией заморожено — в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи НАТО.

Комиссия по иностранным делам парламента Эстонии пришла к выводу, что официальным лицам и парламентариям следует отказаться от таких визитов в Россию, которые могут бросить тень на единую политику санкций ЕС в отношении РФ. Комиссия также не рекомендовала парламентариям развивать связи с Россией даже на уровне парламентской эстоно-российской группы, а также личные контакты с российскими коллегами.

На заседании комиссии обзор общего состояния эстоно-российских внешних связей директор политического отдела министерства иностранных дел Эстонии Пауль Теэсалу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, транзит нефтепродуктов из России в Эстонию в 2016 году снизился на треть. Падение грузооборота по железной дороге за 2016 год составило более 20%.