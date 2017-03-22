Москва, 22 марта, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой проверить данные о якобы коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, изложенные в фильме фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проверка

Фотокопию обращения парламентарий опубликовал в своем Twitter. Документ направлен председателю СКР Александру Бастрыкину, его копии — директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке.

По мнению Рашкина, власти должны официально прокомментировать и объяснить изложенное в фильме «по поводу дворцов и дач»: с данными расследования ФБК о Медведеве ознакомились 9−10% граждан РФ.

Напомним, Навальный и его так называемый фонд борьбы с коррупцией 2 марта опубликовали «расследование» об объектах элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат Медведеву через благотворительные фонды.

Примечательно, что «расследование» Навального основывалось в том числе и на фотографиях Медведева в его аккаунте в Instagram.

В правительстве и в Кремле не отнеслись к «расследованию» Навального серьезно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство не считает так называемое расследование Навального достойным развёрнутого комментария. В деталях с этим материалом в Кремле не знакомились, сказал Песков.