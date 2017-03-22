Москва, 22 марта, 2017, 16:42 — ИА Регнум. УАЗ продолжает реализацию большого инвестиционного проекта, в рамках которого проведена модернизация двух окрасочных роботов на линии EISENMANN. Пневматический способ нанесения эмали заменен на электростатический.

Alekc2m УАЗ Патриот

Начавшаяся в 2016 году масштабная модернизация производства на Ульяновском Автомобильном Заводе нацелена на: улучшение качества, повышение культуры производства и снижение затрат.

Метод электростатического нанесения эмали, как сообщает газета Панорама УАЗ в выпуске за 22 марта 2017 года, является самым инновационным в современном автомобилестроении. Изменения позволят улучшить качество окраски и снизить потери материалов.

По словам Эмманюэля Помаре, специалиста по робототехнике и нанесению лакокрасочных мате — риалов компании «Айзенманн», при пневматическом способе нанесения одного литра краски потери достигают 70%.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что УАЗ планирует снизить количество дефектов в два раза. И очередная модернизация не последняя в этом году. Как сообщили в пресс-службе производителя, в 2017 году на предприятии будет реализовываться проект по реновации прессовых линий и замене штампов. О точных сроках этого этапа не сообщается.

Работы в прессовом производстве положительным образом повлияют на качество сборки, жесткость кузова и конечное качество автомобилей УАЗ.

Что касается модернизации линии окраски, то экономия лако-красочных материалов, по подсчетам специалистов, должна составить порядка 9 миллионов рублей в год. Этот фактор будет способствовать конкурентоспособности моделей УАЗ на рынке.

Сейчас УАЗ выпускает три модели авто — Патриот, Хантер и фургон, именуемый в народе «буханкой». А также специальные модели на их базе.