Таллин, 22 марта, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В морских портах Эстонии в 2016 году было перевалено в общей сложности 33,6 млн тонн грузов, что на 1,3 млн тонн меньше (снижение на 4%), чем в 2015 году. Об этом ИА REGNUM сегодня, 22 марта, сообщили в Департаменте статистики Эстонии. При этом количество прибывших в Эстонию грузовых судов было примерно таким же, как в 2015 году. Средний суммарный объем грузов на одном судне составил почти 11 100 тонн.

Macd.ru Нефть

Главной причиной падения грузооборота эстонских портов стало заметное сокращение транзитных грузов — до 18,1 млн тонн (на 11%). Было погружено 12,7 млн тонн и разгружено 5,4 млн тонн грузов. Погрузка транзитных товаров сократилась на 18%, а разгрузка выросла на 14%. Традиционно за последние два десятилетия больше всего из транзитных грузов в портах было обслужено очищенных нефтепродуктов — около 7,5 млн тонн, однако их перевозка за год сократилась почти на треть. Светлых нефтепродуктов в портах погрузили в прошлом году 4,5 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2015 году. Заметно вырос оборот транзитных химгрузов и химической продукции — до 4,9 млн тонн (рост на 17% за год).

Читайте также: Прибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша

Перевалка морских контейнеров в 2016 году составила почти 204 400 TEU (падение за год 2%). При этом число ввезенных и вывезенных контейнеров примерно одинаково: вывезено почти 100 300 TEU и ввезено 104 100 TEU.

На экспорт порты Эстонии отправили товаров в объеме 9,9 млн тонн и импорта приняли 5,6 млн тонн. Это на 9% и на 2% больше, чем в 2015 году. На экспорт были отправлены в основном продукция сельского хозяйства и лесной промышленности — 3,2 млн тонн, продукция горной промышленности — до 1 млн тонн. Из-за рубежа в Эстонию грузов различного назначения было ввезено 2,8 млн тонн и продукции горной промышленности 1,4 млн тонн.