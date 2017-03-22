Волгоград, 22 марта, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Одна из многофункциональных концертно-зрелищной площадок Волгограда будет продана. Речь идет о здании Дворца спорта профсоюзов в Краснооктябрьском районе города, куда юные горожане привыкли ходить на новогодние представления, а волгоградцы постарше — смотреть и слушать концерты любимых певцов и артистов. При этом будущий собственник уже известен — объект планируется передать на возмездной основе в собственность региона. Такое решение было принято на заседании совета Волгоградского облсовпрофа, которому сейчас и принадлежит здание.

Vlg.kassir.ru Дворец спорта профсоюзов в Волгограде

Как пояснила председатель областного совета профсоюзов Татьяна Гензе, здание нуждается в реконструкции, а средств на дорогостоящее обновление Дворца спорта у организации нет.

Ремонт объекта в последние пять лет практически не проводился, обновления требуют не только коммуникации, проложенные еще в 1974 году, но и все остальное: начиная с крыши и заканчивая цокольном этажом. По предварительным оценкам, реконструкция может обойтись в сумму от 50 до 100 миллионов рублей, пишет ИА «Город Героев».

«Это главная по численности зрительских мест площадка региона. Как мы знаем, идет подготовка к празднованию победы под Сталинградом, и в этом учреждении должны пройти большие мероприятия. Дворец спорта необходимо привести в порядок, чтобы он мог служить жителям региона долгие годы», — отметила Татьяна Гензе.

Теперь предстоит провести оценку объекта и по рыночной стоимости определить сумму контракта.

Дворец спорта волгоградских профсоюзов начинает свою историю с 23 сентября 1967 года, когда было принято постановление Президиума Центрального совета профсоюзов об утверждении проектного задания на строительство закрытого демонстрационного искусственного катка в городе Волгограде. Строительство здания началось в 1969 году и закончилось в 1974 году.

На сегодня это современный, универсальный, многофункциональный спортивный комплекс, с легко трансформирующимся зрительным залом на 3,7 тыс. мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградский облсофпроф «избавился» еще от одного объекта из списка своей собственности — крытого плавательного бассейна «Спартак», расположенного на территории строящегося к ЧМ-2018 стадиона «Волгоград Арена». Здание, находившееся в запущенном состоянии и требующее капитального ремонта, перешло в государственную собственность в начале июля 2016 года. Заказчиком приобретения бассейна стала госкомпания «Спорт-Инжиниринг», которая является генеральным подрядчиком строительства главной спортивной арены города к мундиалю. Цена сделки превысила 56,3 млн рублей.