Барнаул, 22 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Алтайский край вошел в число восьми субъектов федерации, где «детей войны» наделили не только статусом, но и предусмотрели небольшую финансовую поддержку. Как сообщает сегодня, 22 марта, корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили в правительстве Алтайского края.

Светлана Шаповалова Барнаул. Март

В 2017 году, в соответствии с местным законодательством, алтайские «дети войны», не имеющие других льготных оснований, могут рассчитывать на 2000 рублей. Выплаты будут производить управления социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам по месту жительства (пребывания) граждан. О сроках обращения за денежной выплатой граждан уведомят персонально.

«В 11 субъектах России приняли нормативные правовые акты, устанавливающие статус «Дети войны» и меры социальной поддержки для этой категории граждан. При этом меры социальной поддержки в денежной форме предусмотрены в восьми регионах. К примеру, в Орловской области «детям войны» предоставляется ежегодная выплата в размере 500 рублей, в Республике Мордовия — 1500 рублей», — пояснили при этом в правительстве Алтайского края.

Напомним, принятие федерального закона, позволяющего оказать поддержку «детям войны», не обошлось без скандалов.

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В январе 2016 года алтайские коммунисты публично обнародовали имена всех депутатов Госдумы от Алтайского края, не голосовавших накануне за принятие долгожданного законопроекта о дополнительных социальных гарантиях «детям войны». В этом списке оказались Герасименко (ЕР), Неверов (ЕР), Прокопьев (ЕР), Терентьев (СР).

На региональном уровне споры по поводу авторства инициативы о выплатах детям войны возникали между представителями оппозиционных фракций в алтайском парламенте. Но в итоге, губернатор, отчитываясь о социально-экономическом развитии региона в 2016 году, поручил правительству Алтайского края организовать работу с особой категорией жителей региона, имеющих статус «дети войны» — обеспечить выдачу удостоверений единого образца, безоговорочное обслуживание вне очереди в краевых медицинских организациях, подведомственных Минздраву Алтайского края, в том числе осуществляющих стационарное медицинское обследование, проработать вопросы о дополнительной социальной поддержке данной категории граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон Алтайского края «О статусе «дети войны» был принят в апреле 2015 года. В первую очередь он устанавливает, что к «детям войны» будут отнесены жители региона, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. А это около 30 тысяч человек.

20 января 2017 года депутаты Государственной думы отклонили ряд законопроектов о мерах социальной поддержки «детей войны». О том, что из-за нехватки денег в регионах статус «детей войны» может оказаться номинальным, ранее высказался депутат Орловского облсовета, председатель фракции «Справедливой России» Руслан Перелыгин.