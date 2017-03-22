Москва, 22 марта, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В России в январе-феврале 2017 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров выросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 21,9% и достигло 1 млн 970 тысяч. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

Наибольший рост выдачи кредитов на покупку товаров среди 30 регионов-лидеров зафиксирован в Пермском крае (+55,5%), Удмуртской Республике (+41,3%) и Архангельской области (+37,8%).

В то же время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в упомянутый период было отмечено сокращение выдачи потребительских кредитов — на 2,0% и 16,9% соответственно.

По мнению гендиректора НБКИ Александр Викулин, «рост выдачи кредитов в январе-феврале 2017 года свидетельствует о том, что граждане более оптимистично смотрят на перспективы российской экономики и динамику собственных доходов».

Однако, по его мнению, пока снижение реальных доходов населения остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране».