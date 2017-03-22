Воронеж, 22 марта, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Хоккеисты воронежского клуба «Буран» лишились возможности тренироваться на льду. Об этом сообщается на официальной страничке клуба в социальной сети.

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Все тренировки «Бурана» до последнего времени проводились на льду спорткомплекса «Юбилейный», однако 20 марта хоккеистов на площадку не пустили. Причина — долги клуба перед дворцом спорта (являющимся муниципальным автономным учреждением) за аренду за три месяца.

Сейчас тренировки воронежских хоккеистов, по словам представителей клуба, сводятся к пробежкам и занятиям в тренажерном зале.

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Как сообщало ИА REGNUM, серьезные финансовые проблемы у ХК «Буран» возникли еще в 2015 году. Сезон 2015/2016 клуб закончил с громадным долгом по заработной плате, что привело к потере многих ключевых игроков. Федерация хоккея России в связи с долгами по зарплате запретила «Бурану» регистрировать новых игроков — запрет был снят лишь в январе этого года. В феврале этого года из-за отсутствия финансирования «Буран» отказался от проведения ряда выездных игр.

Справка ИА REGNUM. Воронежский ХК «Буран» основан в 1977 году. С 2012 года выступает в высшей хоккейной лиге. Домашние игры проводятся во дворце спорта «Юбилейный», открытом в 1986 году.