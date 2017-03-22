Москва, 22 марта, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает вернуть Волгограду прежнее название Сталинград, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

» У Волгограда есть еще более древнее название — Царицын, но надо отдать дань уважения миллионам русских солдат, которые погибли в самой кровопролитной Сталинградской битве», — заявил депутат Госдумы.

Также, по мнению парламентария, необходимо вернуть Ульяновску старое название Симбирск, Кирову — Вятка, Ногинску из Московской области — Богородск.