Якутск, 22 марта, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Индексация пенсионных выплат в России, которая запланирована в апреле на уровне 1,5%, крайне низкая и не успевает за темпами роста цен на товары и услуги. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов и представитель партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин, комментируя грядущее повышение, которое в среднем составит чуть больше 100 рублей.

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«Эти 1,5% не спасают, обнищание народа, пенсионеров продолжается. У нас в республике рост цен на продовольствие гораздо выше, чем эта индексация, — отметил общественник. Он обращает внимание на то, что если вычленить ту нишу продуктов и минимально необходимых вещей, которые могут себе позволить люди с очень низким уровнем доходов, то рост цен на эти товары гораздо выше, чем официальная инфляция.

«Может быть, на джипы повышения цен нет, но гречка, мука, сахар, растительное масло, молоко и тому подобное в цене растут гораздо быстрее, чем остальное. Поэтому правительству и официальным органам честнее вести расчёт инфляции конкретно по тем товарам, которые пенсионеры могут себе позволить, тогда этот показатель будет гораздо выше, по крайней мере, в Якутии, это точно. А если взять коммунальные тарифы, то на этом фоне повышение вообще смешное», — пояснил также экс-министр финансов республики.

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Аналогичного мнения придерживается и депутат Якутии, председатель постоянного комитета Госсобрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров. «Мне кажется, что существует ошибка методики подсчета инфляции, всё-таки то, что мы видим в жизни и читаем в статистических данных, разнится», — считает парламентарий.

«1,5% повышения — это цифры, конечно, удивительные, — также отметил Виктор Фёдоров. — То есть мы говорим о том, что с января по апрель, за квартал, у нас инфляция составляет полтора процента, но по полкам магазинов я этого не вижу. Напротив, постоянно наблюдаю повышение цен. У нас только бензин якутский за первый квартал этого года повысился на 10%». Депутат также обратил внимание на то, что раньше повышение цен связывали с ростом курса валюты, но теперь, когда он снижается, цены назад не возвращаются.

«Да, мы понимаем, что существуют большие проблемы у пенсионного фонда РФ. Там ощущается постоянно нехватка денежных средств. Ну и, следовательно, возможности повышать пенсии не существует сегодняшний день. Эти проблемы носят фундаментальный характер, и решать их нужно, конечно же, комплексно, невозможно оторвать от общей ситуации в экономике Российской Федерации», — подчеркнул Виктор Фёдоров.

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«В корне надо менять не пенсионную систему, а экономику, — также отмечает депутат Якутии Иван Шамаев. «Благо что она ещё есть, может ведь вообще рухнуть при таких наших колебаниях экономики», — также говорит о пенсионной системе парламентарий. А пока, с той ситуацией в экономике, которая есть сейчас, догнать инфляцию пенсиям не получится, уверен Иван Шамаев.

«Пенсионное обеспечение в России давно надо кардинально менять, — напоминает Эрнст Берёзкин. — Не может такое государство считаться развитым, когда человек работает, работает, а под старость лет ходить с протянутой рукой. В нормальных государствах уровень пенсионного обеспечения должен как минимум составлять порядка 80% тех заработков, которые были у человека в трудоспособном возрасте. Если человек получал, допусти, среднюю заработную плату 50 тысяч, у него должна быть пенсия хотя бы на уровне 35−40 тысяч. У чиновников и судей, кстати, так и есть, и мало того, что зарплаты высокие, они ещё и получают большую пенсию. Чем хуже все остальные люди?».

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Экс-министр финансов Якутии считает несправедливым и то, что чиновники и судьи получают множество льгот, а у других категорий населения их нет, особенно у работников сельского хозяйства. «У нас в Якутии все, кто работает в сельском хозяйстве, фактически не имеют пенсионных отчислений, работают с утра до вечера, без выходных и без праздников, и обречены выходить на социальную пенсию. Государство такое», — пояснил Эрнст Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,015% подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ранее повысить пенсии на 1,5% предлагал Минфин РФ.