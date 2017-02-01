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«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»

Общество
Предлагаемый пенсионный возраст выше средней продолжительности жизни мужчин в России, отмечает общественник из Якутии
Пенсионный возраст
voffka1966
Пенсионный возраст

Якутск, 1 февраля 2017, 10:46 — REGNUM  Повышение возраста выхода на пенсию должно быть обосновано продолжительностью и качеством жизни. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров. Он подчёркивает, что пока в России живут скорее, как в Гондурасе и в Бангладеше, чем как в развитых странах, на которые решила равняться Россия в определении пенсионного возраста.

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По словам Степана Петрова, в Великобритании, США, Бельгии, Испании, Исландии и Японии пенсионный возраст 65−70 лет, но и продолжительность жизни в этих странах составляет более 80 лет. «Россия из 183 стран мира занимает по продолжительности жизни лишь 110-е место и отстаёт от ряда стран «третьего мира», не отличающихся высоким качеством жизни и медицинского обслуживания, таких как Гватемала, Гондурас, Маврикий и Бангладеш», — обращает внимание общественник.

Повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет при средней продолжительности их жизни в России в 64,7 года он назвал издевательством. «Большинство из них рискует вообще не дожить до выхода на пенсию, — полагает Степан Петров. — Понятно стремление органов власти России приблизить к мировому уровню пенсионный возраст. Однако, вместе с этим необходимо иметь качество жизни, социальные условия и медицину, соответствующие международным стандартам. Иначе это является профанацией социальной политики и просто дискредитирует государство».

Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов считает, что повышение пенсионного возраста в Российской Федерации неизбежно, так как доля пенсионеров неуклонно возрастает. «Вероятнее всего, что пенсионный возраст поднимут для мужчин до 65, а для женщин чуть меньше 60−63 лет. При этом для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним областей этот возраст должен быть на 5 лет меньше. В этом году должны объявить об этом и начать разработку закона, чтобы население до выборов президента РФ в 2018 году уже свыклось с этим. Окончательное принятие закона произойдёт после выборов», — полагает эксперт.

Поскольку народ в России инертен, то ожидать массовых выступлений и протестов не стоит, считает он. «Будут протестовать оппозиционный истеблишмент и оппозиционные «Единой России» партии (КПРФ, ЛДПР и СР), которые не обладают конституционным правом каким-то образом повлиять на принятие законов в Госдуме и Совете Федерации», — также отметил Юрий Данилов.

По мнению Степана Петрова, помимо пенсионной реформы, многие действия российского правительства носят бессистемный и авральный характер и направлены на «латание дыр» и принятие «пожарных мер». «Ситуация по многим направлениям лишь ухудшается. Это является закономерным исходом отсутствия продуманной и взвешенной государственной политики. Будущим пенсионерам просто будет нечем выплачивать пенсии. Поэтому государство вынуждено идти на повышение пенсионного возраста и замораживание пенсий», — отметил также общественник.

Он констатирует, что в России и без повышения пенсионного возраста уже сложилась критическая ситуация в связи с низким уровнем пенсии (около 14 000 рублей), не позволяющим достойно жить, и умышленным занижением прожиточного минимума пенсионера (8 000 рублей).

«Понятны аргументы сторонников урезания расходов: нынешние пенсионеры не имеют достаточных взносов в Пенсионный фонд, отработав большую часть времени в советский период. В итоге: «денег нет, но вы там держитесь». Но для кого-то деньги есть», — также говорит Степан Петров. Он считает, что содержать пенсионеров вполне можно было бы на нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые сейчас, по его мнению, «тратятся на безоблачную жизнь олигархов».

«Первичный анализ этой реформы позволяет сделать вывод, что правительство России выбрало политику геноцида россиян, надеясь, что большинство мужчин умрет до пенсии. И им не надо будет платить. Как говорится, «нет человека — нет проблем». Такая политика приведет просто к вымиранию ряда территорий России, в которых доминируют депрессивные населенные пункты — моногорода, удаленные поселки, села и деревни, где продолжительность жизни ниже средней», — добавил общественник. По его мнению, подобные реформы подтверждают мысль: «В России отсутствует полноценное гражданское общество и правовое государство».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство приняло принципиальное решение об увеличении пенсионного возраста для граждан России. Объявить о нём намерены в 2018 году. Повышать пенсионный возраст собираются до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Еще один проект предусматривает выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин путём повышения его до 63 лет.

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Повышение пенсионного возраста
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