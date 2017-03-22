Вашингтон, 22 марта, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Сайт сухопутных войск армии США опубликовал, а затем удалил сообщение о развертывании на Украине 45-й пехотной бригадной боевой группы, пишет Life.

Life

45-я пехотная бригадная боевая группа (Thunderbird-45) — это бригада пехоты армии США, часть Национальной гвардии штата Оклахома. Ранее группа проводила обучение бойцов в Афганистане и выполняла задачи в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.

Новость с заголовком «45-я пехотная бригадная боевая группа готовится к развёртыванию на Украине» провисела на сайте https://www.army.mil/ недолго — вскоре ее удалили, и при попытке открыть страницу браузер выдает ошибку 404 («страница не найдена»).

Эта группа может развертываться на территории Украины под видом совместных учений на полигоне близ города Яворов (Львовская область), В рамках учений на Украину прибывают военные из США и офицеры НАТО.

В отчете на сайте армии США есть снимки с этих учений. На одном из них, например, американский сержант из национальной гвардии штата Оклахома руководит процессом стрельб. Судя по нашивкам, сержант Скайлер Мэтьюз служит именно в 45-й пехотной бригадной боевой группе.

Украинские офицеры обучаются тактике боевых действий, в частности, они отрабатывали наступательные действия при поддержке бронетехники с использованием крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов.

Учения были организованы Украинским центром боевой подготовки, занимались с офицерами члены «Объединённой многонациональной учебной группы — Украина», в которую входят военнослужащие из Канады, Дании, Литвы, Польши, Англии и США.