Зарплата и численность чиновников в регионах России за 2016 год
Москва, 22 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В госорганах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов РФ) в 2016 году замещали должности государственной гражданской службы 685,3 тыс. человек, или 42,3% от общей численности работников, занятых в этих органах.
На должностях муниципальной службы были заняты 306,5 тыс. человек, или 64,2% от общей численности занятых) в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2016 году составила 45,0 тыс. рублей (111,5% к 2015 г.), муниципальных служащих — 37,8 тыс. рублей (101,8% к 2015 г.).
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ в 2016 году был в 1,4 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Отношение среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ к заработной плате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 84,9−88,6% (в пяти субъектах РФ) до 2,0−2,2 раза (в четырех субъектах Российской Федерации).
Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей на конец 2016 года
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
человек
уком-плек-тован-ность, %
человек
уком-плек-тован-ность, %
человек
укомплек-тован-ность, %
Российская Федерация
389 216
91,0
168 518
94,5
292 324
96,0
Центральный федеральный округ
94 656
89,6
42 809
94,3
54 014
96,1
Белгородская область
4412
95,3
1093
92,2
3739
96,2
Брянская область
4573
93,7
1038
93,7
1759
97,8
Владимирская область
3422
91,7
1273
95,1
2593
94,5
Воронежская область
5385
92,4
1666
95,1
3257
96,6
Ивановская область
2729
93,7
1326
94,9
2206
96,5
Калужская область
2939
92,7
1045
95,8
3193
95,1
Костромская область
2326
93,3
1265
96,4
1898
96,5
Курская область
3437
91,3
1168
97,8
3630
96,9
Липецкая область
2805
94,2
1364
96,5
2717
97,6
Московская область
14 752
88,6
4990
93,5
7446
95,7
Орловская область
2678
93,0
1003
93,0
1885
97,2
Рязанская область
2940
92,4
1370
94,7
3137
95,3
Смоленская область
3319
93,2
1293
93,9
2525
96,8
Тамбовская область
2948
95,8
1048
97,2
3113
97,8
Тверская область
3902
92,5
1483
93,3
3334
94,8
Тульская область
3657
90,4
754
98,8
2030
97,8
Ярославская область
3584
91,9
1542
92,1
3928
96,7
г.Москва
24 848
83,6
18 088
93,9
1624
91,3
Северо-Западный федеральный округ
46 939
89,9
18 520
94,0
23 277
93,6
Республика Карелия
3159
92,5
1068
93,2
1269
93,2
Республика Коми
3185
92,0
1690
93,5
1614
89,1
Архангельская область
4080
92,6
1590
91,9
4031
93,1
в том числе:
Ненецкий авт. округ
222
87,7
452
92,8
130
94,2
Архангельская областьбез авт. округа
3858
92,9
1138
91,5
3901
93,1
Вологодская область
3560
92,5
1882
94,4
2819
93,7
Калининградская область
4441
92,1
740
89,6
2221
95,2
Ленинградская область
5004
90,2
1741
97,1
4628
95,4
Мурманская область
3652
93,3
856
93,9
1677
96,1
Новгородская область
2199
92,2
817
96,3
1596
96,6
Псковская область
3587
92,2
980
97,4
1691
91,2
г.Санкт-Петербург
14 072
85,2
7156
93,6
1731
90,7
Южный федеральный округ
41 195
90,9
18 700
92,9
37 616
96,7
Республика Адыгея
1206
94,4
805
97,0
1245
95,6
Республика Калмыкия
1426
95,1
869
96,8
766
97,0
Республика Крым
4344
83,3
3554
90,0
5113
94,0
Краснодарский край
12 304
93,1
5430
95,7
11 732
97,6
Астраханская область
3009
92,4
1140
88,9
1192
93,6
Волгоградская область
6070
91,5
2223
95,3
6602
96,7
Ростовская область
11 583
91,1
2803
96,0
10 874
97,8
г. Севастополь
1253
83,1
1876
83,5
92
69,2
Северо-Кавказский федеральный округ
20 134
94,6
13 106
96,7
18 287
97,9
Республика Дагестан
4825
95,2
2971
99,7
3796
99,5
Республика Ингушетия
1217
98,9
1218
99,0
541
99,8
Кабардино-БалкарскаяРеспублика
1940
97,5
1215
93,8
1570
97,5
Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика
1485
97,2
840
94,9
1531
97,7
Республика СевернаяОсетия — Алания
2198
98,2
1377
96,2
1343
98,1
Чеченская Республика
2043
96,4
3464
98,8
2572
99,9
Ставропольский край
6426
90,5
2021
91,2
6934
96,2
Приволжский федеральный округ
71 829
92,0
29 237
95,3
62 611
96,0
Республика Башкирия
7778
91,8
3773
94,9
7432
96,8
Республика Марий Эл
2005
93,7
1096
95,2
1664
95,9
Республика Мордовия
2521
95,6
952
94,7
2257
97,0
Республика Татарстан
7923
91,4
4397
93,9
4982
94,0
Удмуртская Республика
3635
94,2
1897
97,2
3533
98,3
Чувашская Республика
3126
93,6
985
93,9
2472
96,1
Пермский край
7177
92,0
2576
94,1
7814
95,5
Кировская область
4094
93,8
1574
93,9
4154
98,1
Нижегородская область
8488
88,7
3187
97,1
7522
94,2
Оренбургская область
5233
93,7
1345
96,1
4986
97,4
Пензенская область
3205
91,6
1157
94,1
2516
97,4
Самарская область
7622
93,4
3080
96,8
6312
95,4
Саратовская область
5679
89,5
1941
93,9
5171
95,4
Ульяновская область
3343
91,6
1277
97,6
1796
95,3
Уральский федеральный округ
30 590
90,7
14 815
95,4
28 758
96,3
Курганская область
3030
92,9
1074
93,8
2521
96,5
Свердловская область
10 271
88,8
4945
95,8
6896
95,4
Тюменская область
9535
90,6
6871
95,9
12 469
96,9
в том числе:
Ханты-Мансийскийавт. округ — Югра
3715
90,3
2752
93,9
6039
96,8
Ямало-Ненецкийавт. округ
1771
88,5
1983
98,1
3236
97,0
Тюменская областьбез авт. округов
4049
91,9
2136
96,4
3194
97,1
Челябинская область
7754
92,4
1925
93,4
6872
95,9
Сибирский федеральный округ
56 898
92,4
21 384
94,1
49 077
95,9
Республика Алтай
1232
93,4
499
95,0
597
99,0
Республика Бурятия
3108
93,0
1128
96,1
2105
96,5
Республика Тува
1401
97,0
639
95,5
925
99,8
Республика Хакасия
1882
96,9
723
93,3
1303
98,3
Алтайский край
6537
92,5
2727
94,1
5676
95,4
Забайкальский край
4303
94,0
1091
88,8
3159
96,0
Красноярский край
9008
93,0
2742
95,7
9164
96,2
Иркутская область
6821
92,5
3210
93,7
6696
94,7
Кемеровская область
6177
90,6
2392
91,4
6336
95,5
Новосибирская область
7919
88,7
2737
95,8
6204
94,9
Омская область
4951
93,2
2192
95,7
4561
97,4
Томская область
3559
94,5
1304
93,9
2351
96,0
Дальневосточный федеральный округ
26 975
89,9
9947
94,5
18 684
95,6
Республика Саха (Якутия)
3300
93,4
2135
97,0
3221
99,1
Камчатский край
2160
84,3
700
93,3
1132
91,4
Приморский край
7499
90,6
1526
89,6
3879
94,2
Хабаровский край
5585
90,4
1726
95,9
4152
97,0
Амурская область
2882
92,3
1169
95,4
2907
97,1
Магаданская область
1583
88,6
659
95,9
887
90,6
Сахалинская область
2402
86,8
1169
95,7
1496
92,4
Еврейская авт. область
925
91,3
526
92,1
657
95,1
Чукотский авт. округ
639
83,2
337
92,1
353
93,9
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в 2016 году
Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих
В процентах
Справочно-
средне-месячная заработная плата работников организаций в субъекте Российской Федерации1)
террито-риальных органов федеральных органов исполни-тельной власти
органов исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации
органов местного само-управления с исполни-тельно-распоряди-тельными функциями
рублей
в % к
2015 г.
рублей
в % к 2015 г.
рублей
в % к
2015 г.
(гр.3/гр.1)
*100
(гр.5 /гр.1)
*100
рублей
в % к
2015 г.
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Российская Федерация
41 742
116,2
56 520
104,1
37 338
101,7
135,4
89,4
41 608
108,2
Центральный федеральный округ
41 092
116,4
61 833
106,5
36 793
98,1
150,5
89,5
52 847
109,9
Белгородская область
33 399
110,9
40 079
105,6
34 314
106,6
120,0
102,7
29 154
105,9
Брянская область
34 756
116,5
38 877
102,2
28 448
103,6
111,9
81,9
25 269
105,7
Владимирская область
36 580
122,0
37 715
102,9
30 181
104,0
103,1
82,5
28 250
107,7
Воронежская область
33 248
117,0
45 145
101,1
37 188
102,5
135,8
111,9
29 530
105,7
Ивановская область
32 203
118,3
36 824
110,9
29 581
99,1
114,3
91,9
23 721
104,5
Калужская область
33 931
115,9
50 559
99,6
32 885
101,6
149,0
96,9
35 741
105,4
Костромская область
31 327
116,8
31 291
103,2
25 601
101,2
99,9
81,7
25 856
104,9
Курская область
32 550
113,0
35 900
103,5
24 430
102,6
110,3
75,1
26 974
105,6
Липецкая область
31 997
114,2
50 625
100,5
29 437
106,4
158,2
92,0
29 909
106,4
Московская область
44 818
119,8
61 233
107,2
64 092
107,5
136,6
143,0
48 168
106,8
Орловская область
32 404
112,1
36 248
106,0
28 345
106,3
111,9
87,5
24 909
105,2
Рязанская область
33 031
114,2
44 706
106,5
29 454
101,5
135,3
89,2
30 049
106,7
Смоленская область
32 661
108,5
33 508
103,3
26 485
97,9
102,6
81,1
27 751
106,5
Тамбовская область
31 166
116,2
34 543
103,6
22 344
102,9
110,8
71,7
25 038
105,2
Тверская область
34 253
117,9
45 665
103,0
36 837
102,6
133,3
107,5
29 112
106,3
Тульская область
34 129
122,8
54 324
103,4
35 278
101,2
159,2
103,4
32 344
106,8
Ярославская область
34 013
118,3
54 446
115,6
32 428
100,0
160,1
95,3
31 251
105,9
г.Москва
56 216
113,1
83 592
108,5
83 418
104,7
148,7
148,4
87 091
110,4
Северо-Западный федеральный округ
46 038
117,1
70 249
107,8
41 682
104,9
152,6
90,5
47 009
108,7
Республика Карелия
53 487
114,4
45 385
103,7
38 113
101,8
84,9
71,3
36 614
107,0
Республика Коми
56 189
115,4
52 977
100,0
49 795
100,4
94,3
88,6
48 365
106,4
Архангельская область
57 271
120,7
77 985
103,2
39 338
99,4
136,2
68,7
44 226
106,1
в том числе: Ненецкий авт. округ
75 820
124,2
118 527
91,5
108 219
94,8
156,3
142,7
73 271
100,3
Архангельская областьбез авт. округа
56 211
120,9
60 702
107,2
36 838
104,8
108,0
65,5
41 398
106,7
Вологодская область
37 954
115,0
44 977
105,8
31 935
110,2
118,5
84,1
34 204
108,3
Калининградскаяобласть
36 576
112,3
55 402
103,8
42 826
103,5
151,5
117,1
33 511
105,1
Ленинградская область
37 495
111,6
78 993
99,3
46 464
104,7
210,7
123,9
41 572
107,4
Мурманская область
65 011
115,2
95 705
110,9
62 842
103,8
147,2
96,7
52 424
106,5
Новгородская область
33 377
118,1
35 037
101,7
30 728
101,2
105,0
92,1
31 089
106,2
Псковская область
34 755
111,5
32 441
96,9
17 383
100,4
93,3
50,0
24 719
105,3
г.Санкт-Петербург
47 340
124,3
89 175
112,4
57 604
107,6
188,4
121,7
57 162
110,4
Южный федеральный округ
36 400
117,5
47 936
106,2
32 662
104,8
131,7
89,7
30 494
106,6
Республика Адыгея
32 360
112,9
32 776
101,4
27 673
103,0
101,3
85,5
25 707
104,2
Республика Калмыкия
31 154
119,0
28 202
99,0
22 088
95,4
90,5
70,9
22 879
104,5
Республика Крым
37 943
121,0
47 482
117,0
29 568
128,5
125,1
77,9
26 405
114,4
Краснодарский край
36 823
115,3
54 750
102,3
38 576
100,9
148,7
104,8
32 364
106,1
Астраханская область
32 399
115,1
32 785
94,5
31 951
99,2
101,2
98,6
29 975
104,9
Волгоградская область
35 845
123,0
50 734
96,3
27 645
102,6
141,5
77,1
28 884
107,6
Ростовская область
37 307
116,8
51 545
101,6
32 172
104,1
138,2
86,2
30 008
107,3
г. Севастополь
41 438
115,9
45 277
152,0
37 580
95,9
109,3
90,7
27 453
110,9
Северо-Кавказский федеральный округ
31 916
114,0
33 082
102,4
25 182
102,5
103,7
78,9
24 958
104,4
Республика Дагестан
31 176
115,2
33 425
108,8
25 130
98,8
107,2
80,6
22 023
104,3
Республика Ингушетия
28 165
106,6
24 968
100,9
19 759
101,6
88,6
70,2
23 782
100,5
Кабардино-БалкарскаяРеспублика
30 426
113,4
30 512
94,4
25 870
104,1
100,3
85,0
23 407
103,9
Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика
29 275
116,4
27 560
104,9
20 277
104,3
94,1
69,3
23 149
104,0
Республика СевернаяОсетия — Алания
30 916
114,6
27 149
100,8
21 554
106,0
87,8
69,7
25 438
104,9
Чеченская Республика
34 903
114,7
33 960
99,7
19 398
115,1
97,3
55,6
24 733
101,6
Ставропольский край
33 666
113,7
43 928
102,9
29 403
100,6
130,5
87,3
27 478
105,6
Приволжский федеральный округ
36 191
117,8
43 655
102,6
30 313
101,3
120,6
83,8
30 748
107,2
РеспубликаБашкирия
40 811
120,0
43 064
102,7
33 961
102,8
105,5
83,2
31 934
109,0
Республика Марий Эл
31 898
116,0
34 972
99,4
24 467
98,6
109,6
76,7
25 365
104,4
Республика Мордовия
31 185
118,8
35 676
99,4
24 125
101,0
114,4
77,4
24 664
105,2
Республика Татарстан
37 529
118,6
43 053
104,0
31 472
98,0
114,7
83,9
33 659
108,3
Удмуртская Республика
36 250
118,4
37 436
100,6
31 161
101,8
103,3
86,0
29 198
106,7
Чувашская Республика
32 330
117,2
36 135
106,2
22 094
101,3
111,8
68,3
24 941
107,0
Пермский край
40 279
118,9
43 822
98,4
31 001
102,9
108,8
77,0
34 154
106,8
Кировская область
36 273
117,6
33 651
99,9
24 312
100,0
92,8
67,0
26 306
107,3
Нижегородская область
36 855
119,1
50 409
99,3
34 919
100,2
136,8
94,7
33 767
107,5
Оренбургская область
35 962
114,0
58 725
107,0
28 307
101,6
163,3
78,7
29 822
107,3
Пензенская область
31 767
117,5
38 440
102,5
27 595
103,5
121,0
86,9
26 608
106,3
Самарская область
35 169
116,1
56 976
107,7
35 279
100,2
162,0
100,3
32 588
105,6
Саратовская область
33 617
117,5
36 566
103,2
26 237
102,7
108,8
78,0
26 457
105,3
Ульяновская область
33 536
115,2
40 121
103,3
30 477
106,1
119,6
90,9
26 749
106,9
Уральский федеральный округ
44 956
115,4
76 627
101,4
59 500
102,3
170,4
132,4
46 553
106,7
Курганская область
35 033
118,2
41 452
98,9
21 455
103,1
118,3
61,2
25 819
105,3
Свердловская область
41 613
116,3
48 576
102,6
39 082
102,8
116,7
93,9
36 555
105,8
Тюменская область
56 532
114,8
110 793
101,7
94 377
101,6
196,0
166,9
66 677
106,8
в том числе:
Ханты-Мансийскийавт. округ — Югра
66 463
116,5
95 430
95,0
94 556
100,9
143,6
142,3
68 500
105,8
Ямало-Ненецкийавт. округ
74 900
115,9
165 935
102,3
135 956
97,1
221,5
181,5
86 921
108,1
Тюменская областьбез авт. округов
39 517
113,5
78 704
107,1
51 790
111,9
199,2
131,1
44 217
107,1
Челябинская область
38 868
113,8
47 976
95,5
31 457
106,0
123,4
80,9
32 851
106,8
Сибирский федеральный округ
43 931
114,8
46 781
102,0
32 717
101,7
106,5
74,5
35 596
106,1
Республика Алтай
44 980
122,0
38 283
100,5
30 609
102,2
85,1
68,1
26 773
105,0
Республика Бурятия
42 226
111,3
45 685
102,8
31 713
102,6
108,2
75,1
34 053
106,2
Республика Тува
52 975
114,8
55 922
98,6
30 830
99,1
105,6
58,2
31 436
104,6
Республика Хакасия
46 362
114,5
50 974
102,7
34 908
100,1
109,9
75,3
35 259
105,3
Алтайский край
37 128
117,1
38 902
105,5
22 151
105,1
104,8
59,7
24 070
106,2
Забайкальский край
47 738
113,2
48 165
104,6
31 370
104,4
100,9
65,7
35 362
106,0
Красноярский край
49 188
114,4
50 157
101,2
36 997
100,6
102,0
75,2
43 863
106,3
Иркутская область
49 641
114,9
51 402
101,3
45 244
101,7
103,5
91,1
40 547
107,2
Кемеровская область
41 883
112,4
41 750
102,4
23 751
100,7
99,7
56,7
33 067
105,2
Новосибирская область
41 310
115,6
43 647
101,4
28 660
100,4
105,7
69,4
35 143
105,9
Омская область
36 374
116,7
45 750
101,7
32 398
100,5
125,8
89,1
29 730
105,8
Томская область
44 021
116,6
56 557
100,4
44 240
102,2
128,5
100,5
40 722
105,1
Дальневосточный федеральный округ
58 641
114,9
83 390
100,6
56 397
102,0
142,2
96,2
52 415
107,2
Республика Саха (Якутия)
66 166
117,2
92 608
103,9
61 967
101,5
140,0
93,7
63 680
107,9
Камчатский край
72 892
111,3
90 854
95,1
77 708
101,6
124,6
106,6
67 615
107,8
Приморский край
52 956
117,9
65 275
112,5
44 998
102,7
123,3
85,0
41 432
106,6
Хабаровский край
51 548
111,3
102 811
98,4
52 745
102,1
199,4
102,3
45 835
106,1
Амурская область
49 474
118,7
46 878
99,8
36 823
99,8
94,8
74,4
40 059
105,6
Магаданская область
75 884
111,1
98 262
99,9
85 628
96,6
129,5
112,8
75 579
106,3
Сахалинская область
63 901
116,5
97 452
93,0
86 519
105,4
152,5
135,4
74 507
107,2
Еврейская авт. область
46 461
111,5
40 607
99,2
38 372
104,8
87,4
82,6
35 132
103,9
Чукотский авт. округ
91 391
104,4
105 597
101,1
99 520
110,9
115,5
108,9
87 506
108,1