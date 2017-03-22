Москва, 22 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В госорганах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов РФ) в 2016 году замещали должности государственной гражданской службы 685,3 тыс. человек, или 42,3% от общей численности работников, занятых в этих органах.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

На должностях муниципальной службы были заняты 306,5 тыс. человек, или 64,2% от общей численности занятых) в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2016 году составила 45,0 тыс. рублей (111,5% к 2015 г.), муниципальных служащих — 37,8 тыс. рублей (101,8% к 2015 г.).

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ в 2016 году был в 1,4 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ к заработной плате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 84,9−88,6% (в пяти субъектах РФ) до 2,0−2,2 раза (в четырех субъектах Российской Федерации).

Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей на конец 2016 года

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями

человек

уком-плек-тован-ность, %

человек

уком-плек-тован-ность, %

человек

укомплек-тован-ность, %

Российская Федерация

389 216

91,0

168 518

94,5

292 324

96,0

Центральный федеральный округ

94 656

89,6

42 809

94,3

54 014

96,1

Белгородская область

4412

95,3

1093

92,2

3739

96,2

Брянская область

4573

93,7

1038

93,7

1759

97,8

Владимирская область

3422

91,7

1273

95,1

2593

94,5

Воронежская область

5385

92,4

1666

95,1

3257

96,6

Ивановская область

2729

93,7

1326

94,9

2206

96,5

Калужская область

2939

92,7

1045

95,8

3193

95,1

Костромская область

2326

93,3

1265

96,4

1898

96,5

Курская область

3437

91,3

1168

97,8

3630

96,9

Липецкая область

2805

94,2

1364

96,5

2717

97,6

Московская область

14 752

88,6

4990

93,5

7446

95,7

Орловская область

2678

93,0

1003

93,0

1885

97,2

Рязанская область

2940

92,4

1370

94,7

3137

95,3

Смоленская область

3319

93,2

1293

93,9

2525

96,8

Тамбовская область

2948

95,8

1048

97,2

3113

97,8

Тверская область

3902

92,5

1483

93,3

3334

94,8

Тульская область

3657

90,4

754

98,8

2030

97,8

Ярославская область

3584

91,9

1542

92,1

3928

96,7

г.Москва

24 848

83,6

18 088

93,9

1624

91,3

Северо-Западный федеральный округ

46 939

89,9

18 520

94,0

23 277

93,6

Республика Карелия

3159

92,5

1068

93,2

1269

93,2

Республика Коми

3185

92,0

1690

93,5

1614

89,1

Архангельская область

4080

92,6

1590

91,9

4031

93,1

в том числе:

Ненецкий авт. округ

222

87,7

452

92,8

130

94,2

Архангельская областьбез авт. округа

3858

92,9

1138

91,5

3901

93,1

Вологодская область

3560

92,5

1882

94,4

2819

93,7

Калининградская область

4441

92,1

740

89,6

2221

95,2

Ленинградская область

5004

90,2

1741

97,1

4628

95,4

Мурманская область

3652

93,3

856

93,9

1677

96,1

Новгородская область

2199

92,2

817

96,3

1596

96,6

Псковская область

3587

92,2

980

97,4

1691

91,2

г.Санкт-Петербург

14 072

85,2

7156

93,6

1731

90,7

Южный федеральный округ

41 195

90,9

18 700

92,9

37 616

96,7

Республика Адыгея

1206

94,4

805

97,0

1245

95,6

Республика Калмыкия

1426

95,1

869

96,8

766

97,0

Республика Крым

4344

83,3

3554

90,0

5113

94,0

Краснодарский край

12 304

93,1

5430

95,7

11 732

97,6

Астраханская область

3009

92,4

1140

88,9

1192

93,6

Волгоградская область

6070

91,5

2223

95,3

6602

96,7

Ростовская область

11 583

91,1

2803

96,0

10 874

97,8

г. Севастополь

1253

83,1

1876

83,5

92

69,2

Северо-Кавказский федеральный округ

20 134

94,6

13 106

96,7

18 287

97,9

Республика Дагестан

4825

95,2

2971

99,7

3796

99,5

Республика Ингушетия

1217

98,9

1218

99,0

541

99,8

Кабардино-БалкарскаяРеспублика

1940

97,5

1215

93,8

1570

97,5

Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика

1485

97,2

840

94,9

1531

97,7

Республика СевернаяОсетия — Алания

2198

98,2

1377

96,2

1343

98,1

Чеченская Республика

2043

96,4

3464

98,8

2572

99,9

Ставропольский край

6426

90,5

2021

91,2

6934

96,2

Приволжский федеральный округ

71 829

92,0

29 237

95,3

62 611

96,0

Республика Башкирия

7778

91,8

3773

94,9

7432

96,8

Республика Марий Эл

2005

93,7

1096

95,2

1664

95,9

Республика Мордовия

2521

95,6

952

94,7

2257

97,0

Республика Татарстан

7923

91,4

4397

93,9

4982

94,0

Удмуртская Республика

3635

94,2

1897

97,2

3533

98,3

Чувашская Республика

3126

93,6

985

93,9

2472

96,1

Пермский край

7177

92,0

2576

94,1

7814

95,5

Кировская область

4094

93,8

1574

93,9

4154

98,1

Нижегородская область

8488

88,7

3187

97,1

7522

94,2

Оренбургская область

5233

93,7

1345

96,1

4986

97,4

Пензенская область

3205

91,6

1157

94,1

2516

97,4

Самарская область

7622

93,4

3080

96,8

6312

95,4

Саратовская область

5679

89,5

1941

93,9

5171

95,4

Ульяновская область

3343

91,6

1277

97,6

1796

95,3

Уральский федеральный округ

30 590

90,7

14 815

95,4

28 758

96,3

Курганская область

3030

92,9

1074

93,8

2521

96,5

Свердловская область

10 271

88,8

4945

95,8

6896

95,4

Тюменская область

9535

90,6

6871

95,9

12 469

96,9

в том числе:

Ханты-Мансийскийавт. округ — Югра

3715

90,3

2752

93,9

6039

96,8

Ямало-Ненецкийавт. округ

1771

88,5

1983

98,1

3236

97,0

Тюменская областьбез авт. округов

4049

91,9

2136

96,4

3194

97,1

Челябинская область

7754

92,4

1925

93,4

6872

95,9

Сибирский федеральный округ

56 898

92,4

21 384

94,1

49 077

95,9

Республика Алтай

1232

93,4

499

95,0

597

99,0

Республика Бурятия

3108

93,0

1128

96,1

2105

96,5

Республика Тува

1401

97,0

639

95,5

925

99,8

Республика Хакасия

1882

96,9

723

93,3

1303

98,3

Алтайский край

6537

92,5

2727

94,1

5676

95,4

Забайкальский край

4303

94,0

1091

88,8

3159

96,0

Красноярский край

9008

93,0

2742

95,7

9164

96,2

Иркутская область

6821

92,5

3210

93,7

6696

94,7

Кемеровская область

6177

90,6

2392

91,4

6336

95,5

Новосибирская область

7919

88,7

2737

95,8

6204

94,9

Омская область

4951

93,2

2192

95,7

4561

97,4

Томская область

3559

94,5

1304

93,9

2351

96,0

Дальневосточный федеральный округ

26 975

89,9

9947

94,5

18 684

95,6

Республика Саха (Якутия)

3300

93,4

2135

97,0

3221

99,1

Камчатский край

2160

84,3

700

93,3

1132

91,4

Приморский край

7499

90,6

1526

89,6

3879

94,2

Хабаровский край

5585

90,4

1726

95,9

4152

97,0

Амурская область

2882

92,3

1169

95,4

2907

97,1

Магаданская область

1583

88,6

659

95,9

887

90,6

Сахалинская область

2402

86,8

1169

95,7

1496

92,4

Еврейская авт. область

925

91,3

526

92,1

657

95,1

Чукотский авт. округ

639

83,2

337

92,1

353

93,9

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в 2016 году

Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих

В процентах

Справочно-

средне-месячная заработная плата работников организаций в субъекте Российской Федерации1)

террито-риальных органов федеральных органов исполни-тельной власти

органов исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации

органов местного само-управления с исполни-тельно-распоряди-тельными функциями

рублей

в % к

2015 г.

рублей

в % к 2015 г.

рублей

в % к

2015 г.

(гр.3/гр.1)

*100

(гр.5 /гр.1)

*100

рублей

в % к

2015 г.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Российская Федерация

41 742

116,2

56 520

104,1

37 338

101,7

135,4

89,4

41 608

108,2

Центральный федеральный округ

41 092

116,4

61 833

106,5

36 793

98,1

150,5

89,5

52 847

109,9

Белгородская область

33 399

110,9

40 079

105,6

34 314

106,6

120,0

102,7

29 154

105,9

Брянская область

34 756

116,5

38 877

102,2

28 448

103,6

111,9

81,9

25 269

105,7

Владимирская область

36 580

122,0

37 715

102,9

30 181

104,0

103,1

82,5

28 250

107,7

Воронежская область

33 248

117,0

45 145

101,1

37 188

102,5

135,8

111,9

29 530

105,7

Ивановская область

32 203

118,3

36 824

110,9

29 581

99,1

114,3

91,9

23 721

104,5

Калужская область

33 931

115,9

50 559

99,6

32 885

101,6

149,0

96,9

35 741

105,4

Костромская область

31 327

116,8

31 291

103,2

25 601

101,2

99,9

81,7

25 856

104,9

Курская область

32 550

113,0

35 900

103,5

24 430

102,6

110,3

75,1

26 974

105,6

Липецкая область

31 997

114,2

50 625

100,5

29 437

106,4

158,2

92,0

29 909

106,4

Московская область

44 818

119,8

61 233

107,2

64 092

107,5

136,6

143,0

48 168

106,8

Орловская область

32 404

112,1

36 248

106,0

28 345

106,3

111,9

87,5

24 909

105,2

Рязанская область

33 031

114,2

44 706

106,5

29 454

101,5

135,3

89,2

30 049

106,7

Смоленская область

32 661

108,5

33 508

103,3

26 485

97,9

102,6

81,1

27 751

106,5

Тамбовская область

31 166

116,2

34 543

103,6

22 344

102,9

110,8

71,7

25 038

105,2

Тверская область

34 253

117,9

45 665

103,0

36 837

102,6

133,3

107,5

29 112

106,3

Тульская область

34 129

122,8

54 324

103,4

35 278

101,2

159,2

103,4

32 344

106,8

Ярославская область

34 013

118,3

54 446

115,6

32 428

100,0

160,1

95,3

31 251

105,9

г.Москва

56 216

113,1

83 592

108,5

83 418

104,7

148,7

148,4

87 091

110,4

Северо-Западный федеральный округ

46 038

117,1

70 249

107,8

41 682

104,9

152,6

90,5

47 009

108,7

Республика Карелия

53 487

114,4

45 385

103,7

38 113

101,8

84,9

71,3

36 614

107,0

Республика Коми

56 189

115,4

52 977

100,0

49 795

100,4

94,3

88,6

48 365

106,4

Архангельская область

57 271

120,7

77 985

103,2

39 338

99,4

136,2

68,7

44 226

106,1

в том числе: Ненецкий авт. округ

75 820

124,2

118 527

91,5

108 219

94,8

156,3

142,7

73 271

100,3

Архангельская областьбез авт. округа

56 211

120,9

60 702

107,2

36 838

104,8

108,0

65,5

41 398

106,7

Вологодская область

37 954

115,0

44 977

105,8

31 935

110,2

118,5

84,1

34 204

108,3

Калининградскаяобласть

36 576

112,3

55 402

103,8

42 826

103,5

151,5

117,1

33 511

105,1

Ленинградская область

37 495

111,6

78 993

99,3

46 464

104,7

210,7

123,9

41 572

107,4

Мурманская область

65 011

115,2

95 705

110,9

62 842

103,8

147,2

96,7

52 424

106,5

Новгородская область

33 377

118,1

35 037

101,7

30 728

101,2

105,0

92,1

31 089

106,2

Псковская область

34 755

111,5

32 441

96,9

17 383

100,4

93,3

50,0

24 719

105,3

г.Санкт-Петербург

47 340

124,3

89 175

112,4

57 604

107,6

188,4

121,7

57 162

110,4

Южный федеральный округ

36 400

117,5

47 936

106,2

32 662

104,8

131,7

89,7

30 494

106,6

Республика Адыгея

32 360

112,9

32 776

101,4

27 673

103,0

101,3

85,5

25 707

104,2

Республика Калмыкия

31 154

119,0

28 202

99,0

22 088

95,4

90,5

70,9

22 879

104,5

Республика Крым

37 943

121,0

47 482

117,0

29 568

128,5

125,1

77,9

26 405

114,4

Краснодарский край

36 823

115,3

54 750

102,3

38 576

100,9

148,7

104,8

32 364

106,1

Астраханская область

32 399

115,1

32 785

94,5

31 951

99,2

101,2

98,6

29 975

104,9

Волгоградская область

35 845

123,0

50 734

96,3

27 645

102,6

141,5

77,1

28 884

107,6

Ростовская область

37 307

116,8

51 545

101,6

32 172

104,1

138,2

86,2

30 008

107,3

г. Севастополь

41 438

115,9

45 277

152,0

37 580

95,9

109,3

90,7

27 453

110,9

Северо-Кавказский федеральный округ

31 916

114,0

33 082

102,4

25 182

102,5

103,7

78,9

24 958

104,4

Республика Дагестан

31 176

115,2

33 425

108,8

25 130

98,8

107,2

80,6

22 023

104,3

Республика Ингушетия

28 165

106,6

24 968

100,9

19 759

101,6

88,6

70,2

23 782

100,5

Кабардино-БалкарскаяРеспублика

30 426

113,4

30 512

94,4

25 870

104,1

100,3

85,0

23 407

103,9

Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика

29 275

116,4

27 560

104,9

20 277

104,3

94,1

69,3

23 149

104,0

Республика СевернаяОсетия — Алания

30 916

114,6

27 149

100,8

21 554

106,0

87,8

69,7

25 438

104,9

Чеченская Республика

34 903

114,7

33 960

99,7

19 398

115,1

97,3

55,6

24 733

101,6

Ставропольский край

33 666

113,7

43 928

102,9

29 403

100,6

130,5

87,3

27 478

105,6

Приволжский федеральный округ

36 191

117,8

43 655

102,6

30 313

101,3

120,6

83,8

30 748

107,2

РеспубликаБашкирия

40 811

120,0

43 064

102,7

33 961

102,8

105,5

83,2

31 934

109,0

Республика Марий Эл

31 898

116,0

34 972

99,4

24 467

98,6

109,6

76,7

25 365

104,4

Республика Мордовия

31 185

118,8

35 676

99,4

24 125

101,0

114,4

77,4

24 664

105,2

Республика Татарстан

37 529

118,6

43 053

104,0

31 472

98,0

114,7

83,9

33 659

108,3

Удмуртская Республика

36 250

118,4

37 436

100,6

31 161

101,8

103,3

86,0

29 198

106,7

Чувашская Республика

32 330

117,2

36 135

106,2

22 094

101,3

111,8

68,3

24 941

107,0

Пермский край

40 279

118,9

43 822

98,4

31 001

102,9

108,8

77,0

34 154

106,8

Кировская область

36 273

117,6

33 651

99,9

24 312

100,0

92,8

67,0

26 306

107,3

Нижегородская область

36 855

119,1

50 409

99,3

34 919

100,2

136,8

94,7

33 767

107,5

Оренбургская область

35 962

114,0

58 725

107,0

28 307

101,6

163,3

78,7

29 822

107,3

Пензенская область

31 767

117,5

38 440

102,5

27 595

103,5

121,0

86,9

26 608

106,3

Самарская область

35 169

116,1

56 976

107,7

35 279

100,2

162,0

100,3

32 588

105,6

Саратовская область

33 617

117,5

36 566

103,2

26 237

102,7

108,8

78,0

26 457

105,3

Ульяновская область

33 536

115,2

40 121

103,3

30 477

106,1

119,6

90,9

26 749

106,9

Уральский федеральный округ

44 956

115,4

76 627

101,4

59 500

102,3

170,4

132,4

46 553

106,7

Курганская область

35 033

118,2

41 452

98,9

21 455

103,1

118,3

61,2

25 819

105,3

Свердловская область

41 613

116,3

48 576

102,6

39 082

102,8

116,7

93,9

36 555

105,8

Тюменская область

56 532

114,8

110 793

101,7

94 377

101,6

196,0

166,9

66 677

106,8

в том числе:

Ханты-Мансийскийавт. округ — Югра

66 463

116,5

95 430

95,0

94 556

100,9

143,6

142,3

68 500

105,8

Ямало-Ненецкийавт. округ

74 900

115,9

165 935

102,3

135 956

97,1

221,5

181,5

86 921

108,1

Тюменская областьбез авт. округов

39 517

113,5

78 704

107,1

51 790

111,9

199,2

131,1

44 217

107,1

Челябинская область

38 868

113,8

47 976

95,5

31 457

106,0

123,4

80,9

32 851

106,8

Сибирский федеральный округ

43 931

114,8

46 781

102,0

32 717

101,7

106,5

74,5

35 596

106,1

Республика Алтай

44 980

122,0

38 283

100,5

30 609

102,2

85,1

68,1

26 773

105,0

Республика Бурятия

42 226

111,3

45 685

102,8

31 713

102,6

108,2

75,1

34 053

106,2

Республика Тува

52 975

114,8

55 922

98,6

30 830

99,1

105,6

58,2

31 436

104,6

Республика Хакасия

46 362

114,5

50 974

102,7

34 908

100,1

109,9

75,3

35 259

105,3

Алтайский край

37 128

117,1

38 902

105,5

22 151

105,1

104,8

59,7

24 070

106,2

Забайкальский край

47 738

113,2

48 165

104,6

31 370

104,4

100,9

65,7

35 362

106,0

Красноярский край

49 188

114,4

50 157

101,2

36 997

100,6

102,0

75,2

43 863

106,3

Иркутская область

49 641

114,9

51 402

101,3

45 244

101,7

103,5

91,1

40 547

107,2

Кемеровская область

41 883

112,4

41 750

102,4

23 751

100,7

99,7

56,7

33 067

105,2

Новосибирская область

41 310

115,6

43 647

101,4

28 660

100,4

105,7

69,4

35 143

105,9

Омская область

36 374

116,7

45 750

101,7

32 398

100,5

125,8

89,1

29 730

105,8

Томская область

44 021

116,6

56 557

100,4

44 240

102,2

128,5

100,5

40 722

105,1

Дальневосточный федеральный округ

58 641

114,9

83 390

100,6

56 397

102,0

142,2

96,2

52 415

107,2

Республика Саха (Якутия)

66 166

117,2

92 608

103,9

61 967

101,5

140,0

93,7

63 680

107,9

Камчатский край

72 892

111,3

90 854

95,1

77 708

101,6

124,6

106,6

67 615

107,8

Приморский край

52 956

117,9

65 275

112,5

44 998

102,7

123,3

85,0

41 432

106,6

Хабаровский край

51 548

111,3

102 811

98,4

52 745

102,1

199,4

102,3

45 835

106,1

Амурская область

49 474

118,7

46 878

99,8

36 823

99,8

94,8

74,4

40 059

105,6

Магаданская область

75 884

111,1

98 262

99,9

85 628

96,6

129,5

112,8

75 579

106,3

Сахалинская область

63 901

116,5

97 452

93,0

86 519

105,4

152,5

135,4

74 507

107,2

Еврейская авт. область

46 461

111,5

40 607

99,2

38 372

104,8

87,4

82,6

35 132

103,9

Чукотский авт. округ

91 391

104,4

105 597

101,1

99 520

110,9

115,5

108,9

87 506

108,1