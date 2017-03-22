Волгоград, 22 марта, 2017, 08:51 — ИА Регнум. В Волгоград неожиданно пришла зима — со снегом и заморозками. Холодной выдалась середина недели — вчера в городе дождь плавно перешел в снег, который с понижением температуры воздуха к вечеру даже перестал таять. Столбики термометра ночью опускались до минусовых температур, по области 0 до — 5, передает корреспондент ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Неожиданный снег

Многие автолюбители уже переобулись в летнюю резину. Однако вчерашний день показал, что, возможно, они поторопились — колеса буксовали по земле, превратившей в жижу после весенних осадков.

И снова зима

Дождь со снегом, а также мокрый снег не прекращались и ночью на большей территории региона. Поэтому утром в отдельных районах опустился туман, а также наблюдались гололедно-изморозевые явления.

Читайте также: И снег, и пробки, и ДТП — утро 26 января в Волгограде

Почти 2 тыс. дворников чистят дворы от снега в Волгограде

Дорожного коллапса неожиданный снег на дорогах областного центра не спровоцировал. Пробки оцениваются в 4 балла.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Дорожки запорошило

Осадки синоптики в регионе прогнозируют и на сегодняшний день, 22 марта. По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. А вот до минусовых отметок, по прогнозам, температура больше понижаться не будет.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Не замерзнут ли уже проклюнувшиеся тюльпаны?

Однако солнечные дни в Волгоград придут еще не скоро. Пасмурная и дождливая погода ожидается до конца марта.