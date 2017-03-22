Пекин, 22 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Китайская академия космических технологий сообщила об успешном приеме первой партии данных с высокочувствительных спутников дистанционного зондирования Земли «Гаоцзин-1». Космические аппараты были выведены на орбиту в конце декабря 2016 года.

GuillaumePreat Орбита

«Нами были успешно получены и обработаны снимки, сделанные спутниками серии «Гаоцзин-1». Полученные снимки отличаются высокой детализацией и практически полным отсутствием искажений, характерных для снимков с подобных аппаратов», — сообщил журналистам представитель китайского космического бюро Вэй Хайлю.

Специалист подчеркнул, что Китай продолжит использовать свои спутники исключительно в мирных целях. Главной задачей «Гаоцзин-1» станет наблюдение за поверхностью Земли, в целях раннего предупреждения стихийных бедствий, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Мы не собираемся шпионить за какими-либо третьими странами с помощью «Гаоцзин-1». Это полностью коммерческий проект, ознакомиться с которым может каждый желающий. Вся информация по данным спутникам находится в открытом доступе», — добавил Вэй Хайлю.

Ракета-носитель «Long March-2D» вывела два спутника «Гаоцзин-1» на орбиту 28 декабря 2016 г. Запуск ракеты состоялся на космодроме Тайюань, расположенном в провинции Шаньси.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, до конца 2017 года Китай планирует вывести на орбиту Земли еще два аппарата семейства «Гаоцзин-1».