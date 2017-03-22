Южно-Сахалинск, 22 марта, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Депутаты Гордумы Южно-Сахалинска отпраздновали 20-летие представительного органа и отменили прямые выборы мэра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иа Citysakh.ru Скрипач сыграл на юбилей Гордумы грустную мелодию

Читайте также: Дубль три: СВП Ванино еще раз попытается выбрать себе главу

Против подавляющего большинства единороссов, ратовавших за отмену прямых выборов мэра выступала немногочисленная оппозиция, — сообщило ИА Citysakh.ru.

«В комиссию, которая будет назначать градоначальника, будут входить даже не все депутаты, а лишь часть их. Остальных, 50% комиссии, будет назначать губернатор области. А где же народ в этом раскладе? Сегодняшним решением мы отлучаем жителей Сахалинской области от возможности избрания мэра. Мы так вообще рискуем дойти до престолонаследия: губернатором будет папа, а сыном будет назначаться мэр. У народа-то все равно теперь уже никто не спросит! Как можно доверять назначение мэра какой-то там комиссии?!», — заявила городской депутат Наталья Ждакаева.

Ждакаеву могли бы поддержать жители ближайшего соседа Сахалина — Свободного порта Ванино. 30 марта там в третий раз попытаются, посредством такой же комиссии, назначить главу района. Две предыдущие попытки с треском провалились. В первый раз комиссия забраковала документы всех 9 кандидатов, во второй — против двух очаровательных претенденток, педагога и предпринимателя взбунтовались сами депутаты: «СВП Ванино — промышленный, транспортный, портовый район, а нам предлагают каких-то девочек!». Жителей района крайне нервирует то, что все обсуждения предполагаемых претендентов на пост главы обсуждают в каких-то совсем уж засекреченных кулуарах, а народ вынужден довольствоваться слухами.

Читайте также: Свободный порт Ванино главу не выбрал

После завершения голосования, результаты которого навсегда отлучили жителей островной столицы от права самим выбирать себе мэра, депутаты поздравили друг друга с 20-летним юбилеем Гордумы. Приглашенный скрипач сыграл для народных избранников красивую, но очень печальную мелодию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свободном порту Ванино отмена прямых выборов главы района пока привела лишь к нагнетанию напряженности и стала, скорее, ударом по авторитету власти, нежели ее укреплением. На 30 марта назначена третья попытка назначения главы порто-франко, между тем, многие эксперты полагают, что и она может провалиться.