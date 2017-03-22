Москва, 22 марта, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Действующие ограничения в Российской Федерации на ввоз продуктов из Турции снимать пока не планируется. Об этом заявила «Известиям» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

lbokel Огурцы

«Россельхознадзор не рассматривает возможности снятия оставшихся ограничений на ввоз турецких продуктов», — сказала она.

Источники газеты утверждают, что Россельхознадзор не стал снимать ограничительные меры из-за недавнего решения властей Турции о повышении таможенных пошлин на российскую пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло.

«Считаем, что вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции», — сообщил источник в Минсельхозе.

Напомним, в настоящее время в Россию запрещен ввоз из Турции томатов, огурцов, корнишонов, винограда, яблок, груш, а также замороженного мяса кур и индеек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2017 г. гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что власти Турции лишили РФ права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.

По его словам, теперь эти сельскохозяйственные товары почти не отгружаются для продажи в Турцию.

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