Москва, 22 марта, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Рабочая неделя в ходе четвертой промышленной революции может сократиться до четырех дней благодаря роботизации и применению искусственного интеллекта.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

Об этом в ходе круглого стола, посвященного презентации доклада Центра стратегических разработок (ЦСР) «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения» заявила профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева.

По ее словам, рынок труда на предыдущие технологические революции реагировал именно сокращением рабочего дня. «Я не вижу того, что изменения могут разрушить рынок труда и привести к безработице», — цитирует Малеву ТАСС. Она уточнила, что в будущем, возможно, человек будет работать четыре дня в неделю.

Профессор добавила, что в начале 20 века рабочий день был сокращен до 40 часов в неделю благодаря предыдущим промышленным революциям: часть работы стали выполнять машины.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников также считает, что технологической революции бояться не стоит — опасаться нужно слишком медленного технологического процесса.