Пекин, 22 марта, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Юань укрепился по отношению к доллару США на 182 базисных пункта 22 марта, достигнув отметки 6,8889 юаней за один доллар, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Xinhua Доллар и Юань

Череда ослаблений курса юаня была, наконец, прервана значительным ростом курса китайской национальной валюты по отношению американскому доллару. До сегодняшнего дня юань ослаблялся на протяжение трех рабочих дней подряд, потеряв за это время в общей сложности 451 базисный пункт.

Китайские власти объясняют падение курса масштабной финансовой реформой, начатой еще в 2015 году, утверждая, что в происходящем нет ничего экстраординарного.

В то же время власти страны ввели временный мораторий на инвестирование за рубеж до момента вступления в силу новых инвестиционных правил в связи с тем, что «слепые и иррациональные» инвестиции приводят к оттоку капитала и ослаблению курса национальной валюты.

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