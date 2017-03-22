Берлин, 22 марта, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Вице-председатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) и член Европейского парламента от ФРГ Беатрис фон Шторх требует снять с продажи выпущенную в начале марта 2017 года книгу редактора журнала Spiegel Мелани Аманн «Страх для Германии». В ней автор нелестно отзывается о партии, пишет Berliner Morgenpost.

Droemer-knaur.de Обложка книги «Страх для Германии»

Книга была представлена автором совместно с главой ведомства канцелярии Петером Альтмайером в конце февраля текущего года. «Редко можно увидеть такое четкое разоблачение», — высказал политик свое мнение по поводу книги, ставшей в Германии бестселлером. (Немецкие названия «Альтернатива для Германии» и «Страх для Германии» имеют одинаковую аббервиатуру «AfD»)

«Но теперь госпожа Штрох требует остановить продажи», — заявил член немецкого издательства Droemer Knaur 21 марта.

Предметом спора является неправдивые, по мнению Беатрис фон Штрох, факты ее жизни и переделанные цитаты. Политик обвиняет автора в умышленном использовании недостоверной информации, что поспособствует снижению популярности партии на грядущих парламентских выборах ФРГ.

«Мы будем действовать, используя все законные средства, чтобы остановить продажу книги», — сказал сотрудник редакции.