Афины , 22 марта, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Открытие представительского центра Донецкой Народной Республики состоялось 21 марта в Афинах. Об этом сообщила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передаёт «Донецкое агентство новостей».

Цуканов М.В Флаг ДНР

На церемонии открытия с греческой стороны присутствовали лидер партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис, а также представители политических партий СИРИЗА и ПАСОК.

Возглавил открывшееся представительство Андреас Зафейрис — член волонтёрского движения Греции в поддержку Донецкой и Луганской народных республик и представитель организации «Спаси Донбасс». Зафейрис неоднократно посещал зону конфликта, а также выступал организатором акций и выставок в Евросоюзе, нацеленных на объективное освещение событий в Донбассе.

По мнению Зафейриса, представительства, подобные открывшемуся в Афинах, должны выполнять не только дипломатическую, но также информационную, коммуникативную и культурную роль, передаёт ФАН.

Как считает глава представительства, в ближайшее время можно ожидать открытия подобных центров и в других странах Европы. Он добавил, что для Греции открытие центра имеет особе значение, поскольку в Донбассе проживает крупная греческая диаспора.

Отметим, что представительский центр ДНР в Афинах стал уже четвёртым по счёту на территории Европейского союза. Ранее аналогичные центры были открыты в Италии, Финляндии и Чехии.