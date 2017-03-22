Хабаровск, 22 марта, 2017, 04:58 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края примут участие в конкурсе на названия для новых населенных пунктов — по замыслу полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, они должны появиться на дальневосточных гектарах. Но в регионе очень много старых населенных пунктов, которые приходят в упадок, а их жители живут в аварийном жилфонде, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе рабочей поездки в Хабаровский край Юрий Трутнев озвучил идею о появлении новых поселений на бесплатных гектарах.

«У нас десятилетиями населенные пункты исчезали, а сейчас будут возникать. Мы будем работать над созданием инфраструктуры в таких поселениях. Если мы на Дальнем Востоке научимся создавать новые поселки, села, новые города, это значит, что мы научимся осваивать Дальний Восток», — заявил Юрий Трутнев.

Между тем, активисты Хабаровского ОНФ во время поездки в Свободный порт Ванино провели встречу с жителями поселка Токи — конечной точки БАМа. В этом населенном пункте люди уже более 40 лет живут в аварийных временных бараках. Именно полпреду президента адресовали «фронтовики» запрос, в котором отметили, что поселок нужно переселять немедленно.

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Жители Токи не только не имеют нормального жилья — они могут лишиться и своих огородов, которые много лет назад устроили на арендованной на временных условиях земле. Вообще же, все земли в Токи и его окрестностях зарезервированы для развития транспортной инфраструктуры.

Споры по поводу земель в прибрежной зоне СВП Ванино не утихают давно. В районе реализуются важнейшие для региона и страны инфраструктурные проекты, строятся порты, новые железнодорожные станции и пути. А принадлежность земель вызывает много вопросов. Часть интересных инвесторам территорий принадлежит Минобороны, военные на них ничего не делают десятилетиями, но и гражданским не отдают. Часть земель занята Государственным лесным фондом. Свободные земли подпадают под действие закона о дальневосточном гектаре. Для того, чтобы снять вопросы и не мешать бизнесу реализовывать свои проекты, власти Хабаровского края подготовили законопроект, который резервирует прибрежные территории для инвесторов.

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Таким образом, жители Токи, скорее всего, в ближайшее время потеряют и свои огороды. Старики, из которых, в основном, состоит токинское население, пытались взять гектары — просто чтобы узаконить огороды. Но им было отказано: «земли транспорта».

«Мы изучили ситуацию в поселке Токи, встретились со всеми жителями. И пришли к выводу, что баланс интересов бизнеса и населения не соблюден. Не должны люди в 21 веке так мучиться! Мы направили запросы, письма в Минвостокразвития, полпреду президента в ДФО Юрию Труневу, в правительство Хабаровского края, в котором предложили незамедлительно рассмотреть вопрос о переселении людей. На этой территории строятся и уже работают международные порты, постоянно приезжают иностранные делегации. А в самом центре — просто средневековье какое-то, разве что мамонтов на берегу не жарят!», — возмутился сопредседатель Хабаровского ОНФ Сергей Мазунин

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Как сообщало ИА REGNUM, идею полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о создании на бесплатных гектарах новых поселений — сел, поселков и даже городов — жители Хабаровского края восприняли неоднозначно. Вопрос, который сегодня задают многие — «А что делать со старыми поселениями, которые приходят в упадок?» — ответа пока не прозвучало.