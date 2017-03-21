Сан-Франциско, США, 22 марта, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Руководство сети микроблогов Twitter за полгода заблокировало около 400 тысяч пользователей из-за пропаганды терроризма, сообщается в официальном блоге компании.

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Как отмечается, за нарушение правил сервиса, связанных с запретом пропаганды терроризма, во втором полугодии 2016 года была приостановлена работа 376 тысяч 890 аккаунтов.

Согласно данным компании, Россия занимает третье место по количеству запросов об удалении контента в Twitter. Всего от российской стороны было направлено 522 таких запроса.

Лидером же по данному показателю является Турция, на которую пришлось 88% всех запросов за указанный период. В общей сложности от властей страны было получено 3076 таких запросов. Второе место занимает Франция — 1334 запроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году в руководстве Twitter заявили, что добились успехов в ограничении возможности заблокированных за пропаганду терроризма пользователей вновь вернуться на платформу путем расширения соответствующей команды сотрудников, а также обмена информацией с другими социальными сетями.

Также в 2016 году компания Google объявила о запуске пилотного проекта, направленного на противодействие распространению экстремистской информации в интернете: пользователям, которые интересуются материалами экстремистского характера, будут предлагаться ссылки на антирадикальные сайты. Данный проект поддержали Twitter и Facebook.