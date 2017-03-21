Москва, 22 марта, 2017, 01:52 — ИА Регнум. Влиятельные силы в США, представляющие большинство истеблишмента, готовят нынешнего президента Дональда Трампа к процедуре импичмента. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 высказал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя слушания, организованные американским конгрессом в связи с «вмешательством РФ» в избирательную кампанию 2016 года.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

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«Американская политика внешняя — это американская внутренняя политика. И, конечно, абсолютно правильно там шла межпартийная драка. Есть в Америке очень влиятельные силы, которые представляют большинство истеблишмента, которым не нравится президент Трамп. И они его собираются подготовить к процедуре импичмента, так или иначе. Она готовится, готовится по всем направлениям, и одно из этих направлений — то, что Трамп и его команда предают интересы национальной безопасности США, сотрудничая с Россией и потакая ей в подрыве американской демократии», — обозначил Вячеслав Никонов.

«Очевидно, что идёт эскалация напряжённости, потому что те же слушания нужны для того, чтобы фиксировать определённые вещи, — добавил депутат ГД РФ. — Не так давно была всё-таки дискуссия: русские вмешались в выборы или не вмешались? Сейчас вроде как консенсус, что вмешались, и разговор идёт о том, насколько серьёзно. Следующий этап — доказать, что вмешались серьёзно, повлияли на исход выборов. И следующий этап — доказать, что это было сделано с согласия Трампа и его команды. Это всё для того, чтобы он не досидел до 2020 года, либо не был переизбран».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участники слушаний, которые были организованы конгрессом США в связи с «вмешательством России» в избирательную кампанию 2016 года, настолько запутались в собственных суждениях, что движутся по второму кругу. По словам Пескова, указанные слушания вряд ли можно расценивать как конструктивный вклад в развитие взаимных отношений двух стран.