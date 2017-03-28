Москва, 28 марта, 2017, 03:45 — ИА Регнум.

Воскресенье как выходной день ввел Византийский император Константин Великий в 321 году от Рождества Христова для всех, кроме земледельцев. Впрочем, оговорив, что им «дозволяется работать», если того требует погода или «благоприятные обстоятельства», пишет обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский. Для судей же Константин предусмотрел возможность заниматься в этот праздничный день только радостными делами — например, освобождением рабов.

Первый вселенский собор. Греция. Афон. XVI. Греция. Афон, монастырь Хиландар

Этот указ касался не только христиан, недаром воскресный день именуется в документе «Днем Солнца». Но для христиан это постановление стало очень удобным для дальнейшего укрепления самоидентичности, позволив приурочить главное христианское богослужение ко «Дню Господню», что и было закреплено решением Лаодикийского Собора 364 года. Особо этот Собор подчеркнул запрет на почитание субботы — традицию, имевшую, вероятно, место среди иудео-христиан.

Любопытно, что в России запрет на трудовую деятельность в воскресный день официально утвердил лишь император Павел. Да и то его указ запрещал лишь «принуждение крестьян к труду в воскресные дни».

Перенося мысленно этот указ в наши дни, можно с ним только согласиться. Пусть воскресенье будет таким днем, когда никто никого ни к чему не принуждает. И да царит в этот день счастливое согласие. Так же, впрочем, как и во все другие.

Читайте полностью статью: «Воскресенье — день отдыха или день работы для Господа?»

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