Эр-Рияд, 21 марта, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Саудовская Аравия закупит 300 китайских разведывательно-ударных беспилотников большой дальности Pterodactyl II, сообщает китайский портал baidu.com.

Mil.news.sina.com.cn Беспилотный летательный аппарат Wing Loong II Pterodactyl I

По информации портала, Саудовская Аравия заключила крупнейший экспортный контракт в истории китайского авиастроения на приобретение 300 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности Pterodactyl II.

Беспилотники разработаны в Чэндуском авиационном проектно-исследовательском институте и предприятиями, входящими в состав китайской государственной авиационно-промышленной корпорации в Чэнду.

Общая стоимость сделки, включающей сопутствующее оборудование и вооружение, якобы составляет $10 млрд, что делает ее также и рекордом среди контрактов по закупке беспилотных летательных аппаратов.

Справка ИА REGNUM :

БПЛА Pterodactyl II является результатом усовершенствования аппарата Pterodactyl I, серийно производимого в Китае с 2009 года. Pterodactyl I принят на вооружение НОАК под обозначением GJ-1 — Gongji-1, и поставлялся в армии ряда стран, включая Пакистан, Казахстан, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет.

Ранее Саудовская Аравия уже закупала партию БПЛА Pterodactyl I в апреле 2014 года и применяет их в боевых действиях на территории Йемена.

Официальных подтверждений этой сделки нет, однако китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» в сюжете о первом полете БПЛА Pterodactyl II сообщило о самом большом экспортном заказе на них от неназванного покупателя.