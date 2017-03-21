Москва, 21 марта, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил Александра Бугаева руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 21 марта, на сайте правительства РФ.

Fadm.gov.ru Александр Бугаев

«Назначить Бугаева Александра Вячеславовича руководителем Федерального агентства по делам молодежи», — сказано в опубликованном документе.

Про Бугаева известно, что ранее он занимал должность начальника департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока управления делами президента. До этого он работал в Росмолодежи заместителем главы ведомства.

С 2014 года Росмолодежью руководил Сергей Поспелов. Однако в октябре 2016 года он перешел на работу в Госдуму, где стал заместителем руководителя аппарата нижней палаты Федерального собрания.

Руководить Росмолодежью был временно поставлен Алексей Паламарчук, который ранее был заместителем руководителя ведомства.