Донецк, 21 марта, 2017, 21:35 — ИА Регнум. В 2016 году на территории отдельных регионов Донбасса и Луганской Республики (ОРДЛО) находилось 13,3 тысячи украинских налогоплательщиков, которые за прошлый год уплатили 2,8 млрд гривен (104 млн долл.) налогов в бюджет Украины. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. Кроме того, отмечается, что в январе 2017 года налогоплательщики ДНР и ЛНР уплатили 161 млн грн (5,9 млн долл.) налогов и сборов. При этом количество налогоплательщиков снизилось почти в два раза — до 7 тыс 566. В то же время таможенных платежей было уплачено на сумму 139,7 млн грн (5,1 млн долл.).

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины опубликовал предварительные оценки потерь от экономической блокады Донбасса. Оптимистический сценарий предполагает, что темпы развития экономики в 2017 году замедлятся на 1,2%, номинальный ВВП сократится на 25,8 млрд грн, а инфляция ускорится на 1,8 п. п. Ожидается, что к концу 2017 года нацвалюта может ослабеть еще на 3 грн по отношению к доллару. Согласно пессимистическому сценарию, ВВП упадет на 2,5%. Влияние на номинальный ВВП составит минус 39 млрд грн. Инфляция прибавит 8,5 п. п. В таком случае гривна к концу 2017 года потеряет 5,6 грн за долл.

Кроме того, 21 марта Институт экономических исследований (Донецк) опубликовал доклад о социально-экономической обстановке в ДНР. Согласно данным ИЭИ, средняя зарплата в ДНР даже по официальным данным оказалась в 2,3 раза ниже, чем на Украине. В частности, в 2015 году фонд оплаты труда в ДНР сократился на 15,7 млрд рублей по сравнению с 2014 годом и составил 11,9 млрд рублей. На 133 тысячи человек сократилась средняя численность штатных работников на предприятиях — всего трудоустроены 146 тысяч человек. Средняя зарплата штатного работника в республике сократилась на 1,4 тыс. рублей и составила 6,8 тыс. руб. Также сообщается, что по состоянию на январь 2016 года сумма задолженности по зарплате в ДНР составила 999,5 млн рублей, из которых задолженность ДНР — 286,4 млн рублей, прошлых лет — 391,4 млн рублей. По материальной помощи задолженность достигла 321,7 млн рублей.

Для сравнения: средняя зарплата на украинской части Донбасса превышает 15 тыс. рублей. Так, по данным Главного управления статистики, средняя зарплата в Донецкой области на подконтрольной Украине территории в декабре 2016 года составила 7111 гривен (264 долл), что по коммерческом курсу Нацбанка Украины составляет 15 400 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на июль 2016 года (за два года войны в Донбассе) предприятия, находящиеся на территориях ДНР и ЛНР, уплатили в бюджет Украины более 1 млрд 483 млн долл. (36,8 млрд грн) налоговых платежей. При этом из-за войны многие компании были вынуждены сменить свой налоговый адрес и зарегистрироваться на подконтрольных Украине территориях.

В украинских компаниях официально отрицали сотрудничество с ДНР и ЛНР, равно как и уплату каких-либо налогов и сборов в их бюджеты. Однако некоторые украинские политики и чиновники утверждают обратное, обвиняя бизнес на востоке страны в финансовой поддержке республик. По данным Государственной фискальной службы Украины, с начала АТО (объявлена в апреле 2014 года) около 5,7 тысячи юридических лиц перерегистрировались с неконтролируемой территории на востоке Украины в другие регионы страны. То же самое сделали 5 тысяч физлиц-предпринимателей.

Напомним, с 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на частных предприятиях Донбасса. До этого главы республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали, чтобы частный бизнес официально зарегистрировался на территориях республик и платил налоги в местные бюджеты. В опубликованном списке Совмина ДНР числится 43 предприятия, в которых введено внешнее республиканское управление. Большая часть из них принадлежит группам СКМ и «Метинвест» (украинского олигарха Рината Ахметова и российского бизнесмена Вадима Новинского), корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) российского бизнесмена Александра Катунина, корпорации Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, бизнеса из Швейцарии и Франции. В марте предприятия ДНР и ЛНР начали поставлять в Россию уголь. С 2015 года республиканские предприятия поставляют в Россию сельскохозяйственную продукцию (зерно, подсолнух).