Амстердам, 25 марта, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Нидерланды как исторически первая парламентская республика Европы всегда вызывали интерес в качестве политического образца. Вот и сейчас всеобщее внимание было приковано к результатам выборов 15 марта. Ситуацию проанализировал постоянный автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На выборах в Голландии победила Турция

Поскольку «Партия Свободы» под руководством Герта Вилдерса не достигла победы, что означает тактическое поражение голландских евроскептиков, стоит пристальнее присмотреться, как удалось их соперникам и действующему голландскому премьеру Марку Рютте за минимальный срок добрать недостающие 25% голосов избирателей.

Дело действительно пахнет сенсацией. Рост прогнозов произошел буквально за три дня до выборов. Какую роль сыграл в этом процессе голландско-турецкий конфликт и как это было обставлено технически?

Грубейшие обвинения, выдвинутые в адрес друг друга со стороны Эрдогана и Рютте, принесли пользу обоим, сплотив избирателей вокруг «своего» политика. Эрдогану сплочение необходимо не меньше, чем его европейским партнерам, поскольку в апреле в Турции состоится референдум о переходе от парламентской к президентской республике.

Закономерность победы при использовании приема, примененного Рютте против своих евроскептических оппонентов, будет подтверждена или опровергнута в ходе выборов во Франции. Там, похоже, Франсуа Фийон сходит с дистанции, не добившись снятия с него коррупционных обвинений, а на первую линию выдвигается политик, не успевший зарекомендовать себя особыми достижениями — как в положительном, так и отрицательном смысле (зато крайне фотогеничный). После того, как Фийон получил подножку перед окончанием регистрации кандидатов на выборы президента, возникает важный вопрос: кто унаследует его электорат? Станет ли французская бюрократия, являвшаяся основной группой поддержки Фийона, мириться со столь грубой атакой, явно инициированной теми, кто продвигает Макрона?

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