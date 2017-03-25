Поможет ли Эрдоган Ле Пен — проиграть?
Амстердам, 25 марта, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Нидерланды как исторически первая парламентская республика Европы всегда вызывали интерес в качестве политического образца. Вот и сейчас всеобщее внимание было приковано к результатам выборов 15 марта. Ситуацию проанализировал постоянный автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.
Поскольку «Партия Свободы» под руководством Герта Вилдерса не достигла победы, что означает тактическое поражение голландских евроскептиков, стоит пристальнее присмотреться, как удалось их соперникам и действующему голландскому премьеру Марку Рютте за минимальный срок добрать недостающие 25% голосов избирателей.
Дело действительно пахнет сенсацией. Рост прогнозов произошел буквально за три дня до выборов. Какую роль сыграл в этом процессе голландско-турецкий конфликт и как это было обставлено технически?
Грубейшие обвинения, выдвинутые в адрес друг друга со стороны Эрдогана и Рютте, принесли пользу обоим, сплотив избирателей вокруг «своего» политика. Эрдогану сплочение необходимо не меньше, чем его европейским партнерам, поскольку в апреле в Турции состоится референдум о переходе от парламентской к президентской республике.
Закономерность победы при использовании приема, примененного Рютте против своих евроскептических оппонентов, будет подтверждена или опровергнута в ходе выборов во Франции. Там, похоже, Франсуа Фийон сходит с дистанции, не добившись снятия с него коррупционных обвинений, а на первую линию выдвигается политик, не успевший зарекомендовать себя особыми достижениями — как в положительном, так и отрицательном смысле (зато крайне фотогеничный). После того, как Фийон получил подножку перед окончанием регистрации кандидатов на выборы президента, возникает важный вопрос: кто унаследует его электорат? Станет ли французская бюрократия, являвшаяся основной группой поддержки Фийона, мириться со столь грубой атакой, явно инициированной теми, кто продвигает Макрона?
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