Москва, 25 марта, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Статья «Советы постороннего — 2»: Совет №1» посвящена проблемам управления. Автор ИА REGNUM Н. Еленин Применимы ли принципы из области кибернетики к созданию обратных связей между управляющим (в данном случае — государственным чиновником) и областью управления (в данном случае — народом)?

«Киберсин» (Cybersyn, от «кибернетический синергизм») — система централизованного компьютерного управления экономикой Чили при президенте Сальвадоре Альенде

Взаимоотношения можно выразить метафорой предложения потребителю продукта под названием управление. И если потребитель остался недоволен качеством продукта, он способен выразить свое отношение. Например, через отказ. Такой подход, оснащенный яркими примерами из опыта жизни в СССР и РФ, может вызвать некоторые вопросы.

Как можно представить себе отказ от той или иной формы управления, понимаемого как продукт? Иными словами, как происходит отказ управляемого от предлагаемой ему формы управления? Особенно если этот управляемый в ходе процесса управления постепенно деградирует в материальном и интеллектуальном отношении. В статье приводится пример организованного бойкота в одном из советских вузов; бойкот был направлен против некачественного обслуживания в вузовской столовой. Эффект оказался достигнут мгновенно, перемены к лучшему были очевидны для всех участников.

Прямо перенося данную метафору на политическое поле, читатель может представить себе акцию гражданской активности, направленную на улучшение управления в беспокоящей граждан области. Не говоря о чреватости такой ситуации массовыми беспорядками, связанными с низкой ответственностью, присущей нынешней гражданской активности, и попытками перехвата ее недобросовестными общественными лидерами, возникают и другие проблемы.

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