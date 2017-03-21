Москва, 21 марта, 2017, 21:15 — ИА Регнум. В Москве провели показательную тренировку парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС к предстоящему Параду Победы. В 2017 году в параде примут участие 400 курсантов академии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка равнения в шеренгах

Дарья Антонова ИА REGNUM Тренировка парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС к предстоящему Параду Победы

Тренировки будущих спасателей начались в январе 2017 года. 9 мая на Красную площадь выйдут две парадные роты («коробки») по 200 курсантов. Расчет возглавит врид начальника академии генерал-майор Виктор Панченков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тренировка движения в шеренгах

Дарья Антонова ИА REGNUM Тренировка парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС к предстоящему Параду Победы

Курсанты академии МЧС примут участие в Параде Победы 16-й раз. Начиная с января тренировки курсантов постепенно усиливались, и сейчас они выходят на занятия ежедневно кроме выходных. Самая напряженная часть тренировок начнется 29 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тренировка парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС к предстоящему Параду Победы

Напомним, репетиции Парада Победы на Красной Площади пройдут 27 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая 2017 года.