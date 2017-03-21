Тбилиси, 21 марта, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Безвизовый режим с ЕС, который начнется с 28 марта, Россию не пугает, так как никакой опасности для России он не представляет, но сближение Грузии с НАТО она считает угрозой. Об этом грузинскому изданию «Резонанси» заявил грузинский военный аналитик Амиран Салуквадзе. Так он прокомментировал последние действия России, направленные на усиление вооружения размещенных в Абхазии военных баз.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран-участниц НАТО и их союзников на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина

«Угроза для России — наше сближение с НАТО. Тем более, что НАТО неоднократно заявляло, что Грузия готова к членству. Есть здесь и другие факторы, и один из них — активизация НАТО в Черноморском регионе и в общем процессы его расширения, что является самым болезненным для России и чего она не скрывает. А то, что Кавказский регион жизненно важен для России, известно всем. Любое государство Кавказа в НАТО для России неприемлемо», — пояснил Салуквадзе.

По его оценке, активизация России в Абхазии — часть долгосрочного плана Кремля, направленного на усиление южного и юго-западного направления, что представляет угрозу для Грузии.

В этой ситуации, по мнению аналитика, правительство Грузии должно поддерживать режим диалога с Россией.

«Я всегда считал, и сейчас так считаю, что говорить нужно и с врагом. И не нужно ни излишнего сюсюканья, ни излишней агрессивности», — заявил Салуквадзе и подчеркнул, что диалог — лучшее средство для сохранения мира.