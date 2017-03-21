Подразделение украинских женщин-снайперов прибыло на фронт в Донбасс
Донецк, 21 марта, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Экстремистская нацистская украинская организация «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправила подразделение женщин-снайперов с пафосным названием «Ведьмы» на линию фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя руководителя оперативного командования войск ДНР Эдуарда Басурина.
Он заявил, что разведка ДНР засекла прибытие подразделения «Ведьма» в Артемовск. Этот населенный пункт расположен в 20 км от линии фронта.
Басурин напомнил, что подразделение «Ведьмы» состоит из лиц женского пола, известных своими преступлениями против мирного населения Донбасса, а также на Светлодарской дуге в сентябре 2016 года.
Напомним, украинские силовики продолжают стягивать к линии фронта в Донбассе дополнительные силы. В районе поселка «Магдалиновка» была обнаружена батарея тяжёлых САУ «Гвоздика». Согласно Минским соглашениям, эти САУ должны быть отведены от линии фронта.
Украинские силовики ежедневно продолжают обстреливать позиции войск ДНР, а также мирные населенные пункты. При этом используются минометы, артиллерия и бронетехника.