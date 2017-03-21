Донецк, 21 марта, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Экстремистская нацистская украинская организация «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправила подразделение женщин-снайперов с пафосным названием «Ведьмы» на линию фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя руководителя оперативного командования войск ДНР Эдуарда Басурина.

U.S. Army Снайпер

Он заявил, что разведка ДНР засекла прибытие подразделения «Ведьма» в Артемовск. Этот населенный пункт расположен в 20 км от линии фронта.

Басурин напомнил, что подразделение «Ведьмы» состоит из лиц женского пола, известных своими преступлениями против мирного населения Донбасса, а также на Светлодарской дуге в сентябре 2016 года.

Напомним, украинские силовики продолжают стягивать к линии фронта в Донбассе дополнительные силы. В районе поселка «Магдалиновка» была обнаружена батарея тяжёлых САУ «Гвоздика». Согласно Минским соглашениям, эти САУ должны быть отведены от линии фронта.

Украинские силовики ежедневно продолжают обстреливать позиции войск ДНР, а также мирные населенные пункты. При этом используются минометы, артиллерия и бронетехника.