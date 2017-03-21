Москва, 21 марта, 2017, 18:18 — ИА Регнум. В России фактически отсутствует единая структура управления здравоохранением, при этом медицинская сфера страдает от хронического недофинансирования. Об этом 21 марта заявил профессор, знаменитый педиатр и общественный деятель, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам у президента Владимира Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин и Леонид Рошаль

По словам педиатра, губернаторы, которые законодательно отвечают за здравоохранение, проводят политику в сфере здравоохранения несогласованно, «ведут свою линию». Комментируя уровень организации управления сферой здравоохранения, Рошаль сравнил медицину с армией.

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«Представим себе, что так бы была построена армия… а мы еще почище армии, потому что у нас каждый день — жизни или смерть, поэтому во многих странах разрешение на профессиональную деятельность имеют только врачи, которые являются членами единого врачебного сообщества», — подчеркнул педиатр.

«Если мы хотим, чтобы наши результаты лечения и уровень организации были такими, как там, то довести (финансирование) здравоохранения по ВВП хотя бы до 5%», — заявил Рошаль.

При текущем уровне финансирования, по его убеждению, эффективная работа этой отрасли невозможна. В то же время система здравоохранения нагружена элементами, которые не играют никакой положительной роли в работе медицинских учреждений. В частности «ненужными» педиатр назвал медицинские страховые компании.

«Давайте уберем ненужную нам систему страховых компаний, которые как пиявки сидят на нашем теле и не приводят к улучшению качества и доступности медицинской помощи», — призвал врач.

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Он привел в пример учреждение с 12 страховыми компаниями, каждая из которых «приходит в свободное для себя время, отрывает от работы и, по сути дела, на качество оказания помощи не влияет».

«Это только внешнее оформление документов», — подчеркнул Рошаль.

Кроме того, педиатр указал и на серьезные кадровые проблемы в российском здравоохранении. По его словам, на фоне ряда выдающихся успехов отдельных медиков, не уступающих западным коллегам, серьезную обеспокоенность вызывает профессиональная подготовка основной массы врачей.

В связи с этим Рошаль призвал, наконец, выработать четкую государственную программу о выходе из положения кадрового дефицита. Отдельно подчеркнул директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проблему повышения зарплат работникам медицинских учреждений ценой сокращения кадров.

«Ни одно прежнее министерство здравоохранения не работало в таких сложных условиях, как сегодня. Я не понимаю до конца, какими героическими усилиями мы добиваемся улучшения показателей на фоне непродуманной до конца прошедшей оптимизации», — констатировал врач.

«Надо остановить повышение зарплаты медикам за счет оптимизации. Антон Германович (министр финансов РФ Антон Силуанов — прим. ИА REGNUM ) этого не хочет слышать», — отметил Рошаль.

Затрагивая вопрос ответственности членов правительства за сложившуюся с здравоохранением ситуацию и критикуя деятельность Минфина, Рошаль в то же время в положительном ключе отметил компетенцию министра здравоохранения Вероники Скворцовой. «Она все цифры знает наизусть. И мыслит прекрасно, стратегически, как специалист, доктор высочайшего уровня», — отметил он.

«Ее иногда поругивают, что при встрече с Вами говорит только о достижениях и не говорит о проблемах. Но на ТВ не показывают ее слез после заседаний правительства, когда у нее не получилось добиться того, чего она хотела», — заявил Рошаль.

Вопрос улучшения качества здравоохранения в России стал одним из ключевых вопросов на заседании по Стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое проходит 21 марта в Кремле. В ходе выступления Владимир Путин обратил внимание участников на ряд положительных тенденций: за последние годы продолжительность жизни выросла на 6,5 лет, снизилась младенческая и материнская смертность. В то же время больницы получают новое оборудование, в том числе, для оказания высокотехнологичной помощи. Несмотря на это, признал президент, и врачи, и пациенты по-прежнему сталкиваются с множеством проблем.