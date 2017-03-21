Москва, 22 марта, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 марта, Госдума во втором чтении обсудит законопроект о запрете на посещение РФ иностранным фанатам, нарушавшим общественный порядок на массовых мероприятиях за границей, сообщает ИА REGNUM.

Liondartois Футбольные хулиганы

Так, согласно поправкам, въезд в Россию иностранным болельщикам на время международных спортивных мероприятий будет запрещен, если есть информация, что они нарушили общественный порядок на чемпионатах за пределами РФ.

Одновременно для нарушителей вводятся санкции: они могут быть арестованы на срок до 15 суток с выдворением за повторное и грубое нарушение.

Кроме того, за повторное нарушение требований закона о поведении на спортивных мероприятиях штраф как для граждан РФ, так и иностранных граждан сравняется и составит 15 тыс. рублей. При этом для проживающих в России иностранцев предлагается ввести альтернативное наказание — штраф до 50 тыс. рублей — в принятом в первом чтении проекте предусмотрен только запрет на посещение соревнований.

Законопроект, ужесточающий ответственность за беспорядки на стадионах, был разработан МВД к Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году и внесен правительством РФ в конце 2016 года. Первоначальная редакция законопроекта предполагала только запрет нарушителям на посещения соревнований сроком от одного года до семи лет.