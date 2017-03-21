Минск, 21 марта, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил белорусских ученых придумать новый источник энергии, чтобы не зависеть от нефти и газа, которые Белоруссии приходится закупать за рубежом. Такую просьбу Лукашенко озвучил сегодня, 21 марта, в ходе встречи с работниками одного из предприятий города Могилева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ещё я хотел бы, чтобы наши учёные изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — сказал президент Лукашенко.

Говоря о «братьях» Лукашенко имел в виду Россию, которая является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию.

Дело в том, что на территории Белоруссии нет крупных месторождений минеральных ресурсов. Республике необходимо более 12 млн тонн нефти в год, тогда как внутренняя добыча составляет порядка 1,5 млн тонн. Такая же ситуация и с газом.

В 2016 году между Россией и Белоруссией разгорелся газовый спор, очень похожий на те, что были ранее между Россией и Украиной. Минск отказался платить за газ по рыночной цене со скидкой и придумал нерыночную цену, по которой и начал оплачивать российский газ.

Тем самым белорусская сторона грубо нарушила существующий контракт. Этот спор до сих пор не разрешен. После того, как Белоруссия отказалась погашать задолженность за газ, Россия сократила льготные поставки нефти в Белоруссию.