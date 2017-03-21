Воронеж, 21 марта, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Скульптура в виде рыбы, появившаяся на одной из центральных улиц Воронежа, неожиданно привела к скандалу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Царь-рыбу в Воронеже установили, чтобы демонтировать

«Царь-рыбу», 300 килограммовую алюминиевую конструкцию высотой три метра и длиною в шесть, воронежцы обнаружили в середине марта у дома №94 по улице Карла Маркса — знаменитого «дома-гармошки», построенного по проекту архитектора Николая Троицкого. Выяснилось, что установила «скульптуру» местная предпринимательница в качестве оформления входной группы в свой магазин, расположенный в подвале жилого дома, и «подарка» городу.

Анна Кумицкая ИА REGNUM

Скульптура эта, на самом деле, уже знакома воронежцам — по крайней мере, тем из них, кто в сентябре прошлого года побывал на выставке «Город-сад», тогда она даже получила приз выставки. Кстати, тогда же и было объявлено, что «экспозиция займет свое постоянное место» у дома №94 по улице Карла Маркса.

Разрешение на установку входной группы, как выяснилось, мэрия давала — это подтвердил журналистам 20 марта мэр Александр Гусев. Однако, по его словам, установленный объект разительно отличается от проекта, представленного в администрацию города. По словам мэра, сейчас рассматривается два варианта — полный демонтаж скульптуры или приведение объекта в соответствие. Глава города даже предложил провести опрос среди горожан по этому поводу.

Анна Кумицкая ИА REGNUM

Появление «царь-рыбы» в центре города вызвало оживленную дискуссию — как в социальных сетях, так и на страницах местных СМИ.

Так, РИА «Воронеж» опубликовало подборку мнений воронежских архитекторов, урбанистов, скульпторов. Большинство из них все же сошлись во мнении, что подобному арт-объекту в центре Воронежа не место. Так, по мнению архитектора, автора проекта зеленого театра в Центральном парке Роман Пупавцев отметил, что на него «на человека искусства, конструкция не произвела никакого впечатления, только смех. Дом «Гармошка» архитектора Троицкого близок к тому, чтобы стать памятником архитектуры. Нужно очень аккуратно относиться к подобным зданиям. Одно дело установить такую рыбу, как временный арт-объект, а другое дело — как вход в магазин. У меня даже слов нет. Архитекторы по шесть лет учатся пропорциям, красоте. Печально, что у людей, которые давали разрешение на установку, интеллект такой». Общественник-урбанист Илья Бейлин также считает, что объект совершенно не соответствует зданию: «Я согласен, что такая конструкция вполне соответствует советскому парковому хозяйству. Задумка интересная, но к этому зданию я бы попросил бережно относиться. Этот дом — знаковый для города. Я, честно говоря, не понимаю, как дали разрешение на установку объекта». Профессор кафедры «Промышленный дизайн» Московской художественно-промышленной академии имени Строганова (МГХПА) Татьяна Монина считает, что скульптура подходит для спального района, но никак не для исторической части города.

Поддержал идею арт-объекта воронежский скульптор Максим Дикунов — автор памятника Владимиру Высоцкому в Воронеже (установлен также на улице Карла Маркса): «Отличная рыба. Что в ней плохого? Установлена у знаменитого дома «Гармошка», теперь знаменитая рыба будет».

Анна Кумицкая ИА REGNUM

Жители Воронежа также активно высказывают свое мнение относительно установки «Царь-рыбы» — в соцсетях. Правда, большинство участников возмущены не столько появлением самой рыбы, сколько повышенным вниманием к этому со стороны администрации города.

«А остатки павильонов на остужевском кольце или заброшенные бараки на ленинградке или строящийся тц у чернавы соответствуют архитектурной направленности города?» — пишет один из воронежцев (орфография и пунктуация сохранены).

Нашлись у рыбы и защитники: «В Воронеже столько всего унылого… Но решили убрать норм рыбу». «У нас крайне страшная наружная реклама которая в центре на каждом шагу. Но ей не занимаются. Рыба крутая», — добавляет тот же пользователь.

Впрочем, нужно признать: «Царь-рыба» — далеко не самая необычная скульптура в городе. Так, в 1970-х годах на площади перед главным корпусом Воронежского госуниверситета появилась стела «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», позже получившая в народе прозвище «памятник чупа-чупсу». Также в советское время на пересечении улиц Мира, Феоктистова и Энгельса был установлен «Памятник советской науки», он же — «памятник ДНК». Но, безусловно, скульпторы постсоветского времени побили все рекорды «необычности». Так, в середине 2000-х годов у отеля «Яръ» был установлен памятник Коню работы Максима Дикунова. Скульптура изготовлена из бронзы — у коня обрезан хвост, а в зубах держит кусок рельса. В сквере рядом с администрацией области несколько лет назад установили «лечебный стул» — по эскизу воронежского художника Александра Ножкина: предполагается, что присевший на стул излечится от жлобства.

Что касается рыбы, то ее, судя по всему, ждет та же участь, что и другую скульптуру — копию композиции «Атакующий бык» в Нью-Йорке, которую несколько лет назад на той же улице Карла Маркса установил застройщик жилого комплекса. Быка пришлось демонтировать по требованию комиссии по культурному наследию.