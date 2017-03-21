Вашингтон, 21 марта, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Приглашение американскому президенту Дональду Трампу побывать в школе, расположенной неподалеку от Белого дома, сделал 21 марта голливудский актер Арнольд Шварценеггер в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Актер разместил в социальной сети видеоролик, в котором призвал президента зайти в школу и посмотреть, что там делается для учащихся.

По словам Шварценеггера, социальная политика Белого дома может загубить те программы, которые помогают детям после завершения их обучения в школе, а также те, благодаря которым обеспечено питание учащихся.

«Кто вообще вам дает советы? Позвольте, я тоже дам вам совет — приходите в школу», — сказал актер.

Напомним, 17 марта американский президент предложил уменьшить финансирование дополнительных школьных программ. Это секвестрование отражено в проекте нового федерального бюджета.

При этом существенно увеличатся расходы Вашингтона на оборону. На оборону в 2017 году американские власти предусмотрели выделение дополнительных $54 млрд. Это на десять процентов больше, чем годом ранее.

Читайте также: Бюджет США: Больше расходов на оборону и инфраструктуру