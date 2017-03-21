Москва, 21 марта, 2017, 14:48 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» до 24 апреля определится к кандидатом на пост президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов в ходе брифинга в Госдуме.

Spravedlivo.ru На праздновании 10-летия «Справедивой России». 2016

«У нас 24 апреля будет центральный совет, по моим прогнозам к этой дате мы определимся с кандидатурой от нашей партии на президентских выборах и, возможно, там мы как раз и объявим, кто от нашей партии будет участвовать в президентской кампании», — сказал Миронов.

Ранее в качестве кандидата на пост президента от партии называлась депутат Госдумы Елена Драпеко.

Вместе с тем о намерении баллотироваться уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.