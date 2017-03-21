Москва, 21 марта, 2017, 19:38 — ИА Регнум. В Москве представили новую форменную одежду для сотрудников метрополитена. 21 марта на станции метро «Котельники» открыли первый современный склад формы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудницы метрополитена в новой форме

Это новая форменная одежда для машинистов, дежурных по станции, инспекторов службы безопасности, подготовленная дизайнерами к Кубку Конфедерации FIFA. На новом складе сотрудники столичной подземки смогут получить форму и тут же подогнать ее по размеру.

Напомним, матчи Кубка Конфедерации пройдут в Москве летом 2017 года. В 2018 году Россия примет Чемпионат мира по футболу.