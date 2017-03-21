Москва, 21 марта, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Потребители почувствуют введение налога с продаж на собственном кошельке, так как он приведет к росту инфляционных показателей. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 марта аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов, комментируя намерение правительства ввести налог с продаж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Это будет в любом случае спорный рост объема доходов бюджетов. В первую очередь выиграет тут больше Москва, область и Санкт-Петербург, так как у этих регионов больше всего торговый оборот, в первую очередь за счет торговых сетей, где администрирование налога пройдет без технических заминок. Этого не скажешь о других регионах и средних и мелких торговых точках где, как правило, приобретение и введение в обиход новой техники всегда сопровождается рядом проблем», — отметил он.

Также за счет разного уровня развития торговли не каждый регион будет ощущать выгоду от введения налога с продаж, добавил он. Касаясь прогноза роста доходов в случае введения налога, эксперт привел данные специалистов института Гайдара, которые предполагают, что «при ставке в диапазоне 2−5% рост ВВП составил бы 0,3−0,8%, при этом на Москву бы пришлось 15,6% всех поступлений, а на область — в два раза меньше».

«Налог с продаж проще в администрировании, так как это соотносится как раз с новыми требованиями к кассовым аппаратам, которые автоматически учитывают этот показатель», — сказал эксперт, напомнив, что с июля 2017 года все продавцы должны использовать кассы нового образца, при этом с 2018 года это требование будет обязательно и для тех, у кого касс сейчас нет. «Что касается предыстории отказа от налога с продаж, то в конце 90-х правительство позволило регионам самостоятельно принимать решение о вводе НСП на своей территории со ставкой в диапазоне 0−5%. Это, в свою очередь, вызвало недовольство бизнеса, в результате чего дело дошло до решения Конституционного суда с вердиктом, что такой налог нарушает принцип равного налогового бремени и создает дополнительные преимущества для тех, кто работает по безналу. Годом позже он был вовсе отменен», — напомнил Антонов.

Авторы этой инициативы надеются, что противоречий с конституционным запретом удастся избежать, предполагает эксперт. «Это очень «тонкий лед», и при желании общественность, рассчитывая на интересы в том числе и крупного бизнеса, может рассчитывать и на более жесткий диалог, и кто тут победит — спорный вопрос», — рассуждает аналитик.

«В любом случае эта идея обсуждается очень осторожно и может быть принята только в случае отказа от повышения НДС. В этой связи налог в любом случае отразится на инфляционных показателях — потребители почувствуют это на собственном кошельке, что снизит уровень доверия к власти, но произойдет это уже после выборов», — заключил эксперт.

Предлагаемое Минфином повышение НДС до 22% предлагается заменить налогом с продаж (НСП), который уже действовал в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве. Налог с продаж может появиться в России уже в 2019 году. По данным источника, в настоящее время правительство только обсуждает механизм, но не величину ставку налога: администрировать НДС стало значительно легче с введением онлайн-касс, которые заработают повсеместно с июля 2018 года. Впервые в России НСП был введен в 1991 году, максимальная его ставка составляла 5%, затем он был заменен НДС.