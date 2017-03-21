Минск, 21 марта, 2017, 14:03 — ИА Регнум. ‍Задержание боевиков с оружием, которых готовили на Украине и в Восточной Европе для диверсий в Белоруссии, проведено несколько часов назад, заявил 21 марта белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко в ходе визита на предприятие компании «Кроноспан» (Могилёв, Белоруссия), констатировал, что в стране есть структуры, выжидающие подходящего момента, чтобы дестабилизировать обстановку.

Доказательством тому служит задержание нескольких десятков человек, которых готовили для вооруженных провокаций. Лагеря подготовки находятся как на территории Белоруссии, (в районе Бобруйска и Осиповичей — городов Могилевской области), так и за рубежом.

«Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)», — сказал президент Белоруссии. По словам Лукашенко, «деньги шли через Польшу и Литву».

«Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», — уточнил он.

Как обещал белорусский лидер, более подробные сведения о случившемся будут предъявлены общественности позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта Лукашенко заявил, что «пятая колонна» при поддержке западных спецслужб и различных фондов пытается нагнетать ситуацию в Белоруссии. «Пятую колонну» финансируют западные фонды, руководят сбежавшими за рубеж белорусскими «отморозками» спецслужбы Запада.