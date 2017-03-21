Ростов-на-Дону, 21 марта, 2017, 14:11 — ИА Регнум.



Марина Каширская ИА REGNUM Куклы

Сегодня, 21 марта, отмечается Международный день театра кукол. Артисты Ростовского театра кукол встретили праздник на сцене — готовится спектакль «Снежная королева» по сказке Андерсена. А пока проходят репетиции новой постановки, маленьких зрителей в здании, расположенном в переулке Университетском, ждут другие представления и театральная гостиная «Волшебство театрального закулисья». Об этом корреспонденту сообщили ИА REGNUM 21 марта в театре.

Но, как и другие праздники, Международный день театра кукол предполагает подарки. В этом году любителям кукольного искусства преподнесён неприятный сюрприз. Стало известно о том, что РПЦ выселит театр кукол в спальный район. В частности определён земельный участок площадью 4 тыс. кв. метров в Северном жилом массиве. На нём возведут новое здание театра. Документ о передаче земли ещё не подписан, поэтому пока нет сроков начала строительства.

Несмотря на то, что земля расположена близ парковой зоны, горожане возмущены. По мнению ростовчан, добираться на представление будет сложно ввиду того, что путь в Северный микрорайон занимает очень много времени, особенно в будни.

Напомним, здание театра в центре донской столицы передано Ростовской-на-Дону епархии ещё в 2010 году. Решение отдать постройку было принято, так как она возведена на фундаменте старой греческой церкви, разобранной в 1960 году. Здесь епархия хочет разместить музей церковных артефактов, а также отделы социального служения, конференц-зал.

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Ростовский театр кукол епархия превратит в музей церковных артефактов

Скандал вокруг передачи здания кукольного театра в собственность Донской митрополии разгорелся весной 2014 года. Ростовчане собирали подписи, устраивали пикеты и обращались к губернатору Ростовской области. Год назад неравнодушные горожане писали обращение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Пожалуйста, оставьте детям их любимый театр, один из старейших детских кукольных театров в России! Не позвольте отобрать у наших детей радость! Помогите! Это место уже имеет генетическую память, не одно поколение ростовчан приходило сюда в детстве смотреть спектакли, для многих детских организаций это уже традиция — посещение нашего театра кукол», — обратились ростовчане.

Позже за театр кукол вступилась уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова. Она сообщила, что законность передачи здания Ростовской-на-Дону епархии проверит региональная прокуратура. По её словам, помещение должно быть оставлено детям.

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За неравнодушное отношение к судьбе театра горожан поблагодарили артисты. «Мы никогда и представить себе не могли, что у театра кукол столько друзей и защитников. Откликнулся не только Ростов-на-Дону и Ростовская область, а вся Россия и даже зарубежье», — написали актеры на официальном сайте театра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению региональных властей здание театра кукол должно сменить прописку в срок до 30 октября 2019 года. Труппе уже предлагали в качестве альтернативы здание клуба на территории бывшей воинской части, но объект был забракован сразу по нескольким причинам. Основная заключается в том, что помещение бывшей воинской части раньше была мечетью.