Москва, 21 марта, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Введение налога с продаж окажет плодотворное влияние на отечественную экономику в случае, если ставка налога составит не более 10%, и он будет введен вместо НДС, а не параллельно с ним. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 марта замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя намерение правительства ввести налог с продаж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Я являюсь принципиальным сторонником этой меры, но при соблюдении ряда условий — он должен быть вместо НДС, а не параллельно с НДС, и ставка налога должна быть не более 10%», — отметил он.

Этот налог стоит построить по типу торгового сбора, полагает Емельянов. «Его должен уплачивать конечный продавец товара», — считает депутат, подчеркивая, что на многочисленных промежуточных стадиях по пути товара к потребителю должно действовать освобождение от этого налога.

«Введение такого налога позволит облегчить бремя отечественного производителя и существенно ограничить махинации сырьевиков, связанные с возвратом НДС», — указал парламентарий.

При этом Емельянов подверг критике озвученное ранее предложение главы Минфина Антона Силуанова о повышении НДС до 22% при одновременном снижении страховых взносов. «То, что предлагает Силуанов, — все это в пользу сырьевиков и негативно отразится на развитии отечественной экономики — Силуанов предлагает похоронить отечественную экономику», — сказал он.

«Налог с продаж будет работать в пользу обрабатывающей промышленности, и этот налог может нас привести наконец к цели слезть с «сырьевой иглы», в то время как повышение НДС на 22% — это предложение в пользу сырьевиков и закрепление России в виде сырьевого придатка надолго», — полагает депутат.

Предлагаемое Минфином повышение НДС до 22% могут заменить действовавшим ранее в России налогом с продаж (НСП), пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве. Налог с продаж может появиться в России уже в 2019 году. Если предложение Минфина не пройдет, то альтернатива ему — введение дополнительного торгового сбора на муниципальном и региональном уровнях. Источник не назвал ставку планируемого налога, добавив, что в настоящее время правительство только обсуждает механизм: администрировать НДС стало значительно легче с введением ККТ, которая подключена к интернету и информацию теперь можно получать онлайн. Впервые в России НСП был введен в 1991 году и составлял 5%. Позднее он был заменен НДС.