Москва, 21 марта, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретил свой 67-й день рождения в полете, возвращаясь в компании сотрудников МИД РФ и журналистов из Токио.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Фотографию с борта самолета опубликовала в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, день рождения Лавров отмечает «в отличной компании и на высоте».

21 марта Лаврову исполнилось 67 лет. В Токио, где находился с визитом глава МИД РФ, проходила встреча глав МИД и министерств обороны Японии и России.

Японию представляли министр иностранных дел Фумио Кисида и министр обороны Томоми Инада. Формат «2+2», как сказал Лавров, важен для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Среди обсуждаемых на переговорах тем были двусторонние отношения Токио и России, мирный договор, обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, острова Курильской гряды.