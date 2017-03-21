Вашингтон, 21 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Ведущиеся в конгрессе США обсуждения «российского влияния» на выборы американского президента осенью 2016 года говорят о том, что Москва успешно решила по меньшей мере одну из поставленных перед собой задач — подорвала основы демократии в США. Об этом в интервью MSNBC заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Флаг РФ

«Прежде всего, с аналитической точки зрения, Россия добилась успеха», — отметил Макфол.

Он пояснил, что российская сторона совершила атаку на США и завладела информацией, принадлежавшей одной из сторон предвыборной кампании. Затем украденные сведения были преданы огласке таким образом, что итог выборов оказался изменен.

«Во-первых, это подрыв демократического процесса, и с этой задачей они справились прекрасно, о чём свидетельствуют и сегодняшние события», — пояснил Макфол.

По его словам, президент России Владимир Путин и приближенные к нему лица «с удовольствием наблюдают, как мы спорим об этой ситуации, а партии предъявляют друг другу обвинения».

Другая цель Москвы заключалась в том, чтобы оказать поддержку тому кандидату в президенты США, который принесет больше пользы интересам России. «И в 2016 году этим кандидатом стал Дональд Трамп», — отметил дипломат.

Макфол прокомментировал также заявление главы ФБР Джеймса Коми, который опроверг факты прослушивания предвыборного штаба Трампа, находившегося в здании Trump Tower.

По словам бывшего посла США в России, Коми поставил точку в обвинениях, которые в адрес своего предшественника Барака Обамы озвучил Дональд Трамп.

«По этому поводу его ответ был предельно однозначным, и я надеюсь, что Белый дом как-то на это отреагирует», — подчеркнул Макфол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта директор ФБР Джеймс Коми выступил с опровержением заявлений президента США Дональда Трампа о том, что в период избирательной кампании 2016 года штаб-квартира Трампа в Trump Tower прослушивалась. Коми подчеркнул, что ни он сам, ни министерство юстиции США не располагают информацией, которая бы подтвердила обвинения Трампа в отношении предыдущей администрации.

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