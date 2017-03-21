Лондон, 21 марта, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Участниками масштабной преступной схемы по отмыванию денег, получившей название «Всемирная прачечная», стали 17 крупных банков Великобритании. Через них прошли около $740 млн из России, сообщает газета The Guardian.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Издание уточняет, что речь идет в частности о банках HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. В целом же за период с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, однако реальное значение может достигать $80 млрд.

Как отметил один из представителей следствия, эти деньги, судя по всему, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».

Британские правоохранители считают, что участниками «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) были примерно 500 человек. В их числе — олигархи, московские банкиры и лица, имеющие связи с ФСБ или являвшиеся сотрудниками этого ведомства.

Данные о преступной схеме попали в распоряжение проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от анонимных источников. Эту информацию OCCRP предоставила изданию Guardian и СМИ-партнерам в 32 государствах.

В документах приведены подробные сведения о 70 тыс. банковских операциях, среди которых 1,92 тыс. транзакций, выполненных банками Соединенного Королевства, и 373 транзакции, которые прошли через банки США.

Отмечается, что эта информация, предположительно, представляет собой доказательства, которые латвийские и молдавские правоохранители собрали в рамках расследования схемы «отмывания» средств. Деньги от предполагаемых преступников переправлялись посредством банковских счетов в Латвии и Молдавии. В схеме были задействованы компании, значительная доля которых имеет лондонскую регистрацию.