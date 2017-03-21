Москва, 21 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба во исполнение поручения правительства РФ проверит обоснованность роста цен на битум, используемый в дорожном строительстве, сообщили в ФАС.

Битум

Компании, реализующие оптовые сделки нефтяного дорожного битума на внутренний рынок и на экспорт, должны предоставить ФАС всю необходимую для анализа информацию до 29 марта.

Как отметил начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин, «цена на битум в 2017 году выросла уже на 50−70% в сравнении с ценами в 2016 году».

ФАС проведет анализ цен на битум и разберется в объективности их повышения.

Напомним, битум применяется в решении ряда строительных задач, связанных с возведением зданий, сооружений, прокладкой дорог и коммуникаций. Его высокие вязкостные и водоотталкивающие свойства позволяют проникать в поры и трещины на поверхности материала, одновременно выступая в качестве связующего средства и обеспечивая прочное сцепление.